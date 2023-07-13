Кто из известных артистов приехал в Белгород 12 июля

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В День Прохоровского поля в Белгородскую область приехали артисты Михаил Пореченков и Денис Майданов. Они поздравили белгородцев с памятной датой.
Мероприятия в честь праздника накануне прошли в Прохоровском районе. Как уточнили в облдуме, в храме святых Петра и Павла совершили божественную литургию в память обо всех погибших в боях под Прохоровкой. Участники возложили цветы к памятнику патриарху Алексию II. Участвовал в праздничных мероприятиях также и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.
Медали в честь 80-летия Прохоровского сражения передали белгородцам, посвятившим свою жизнь сохранению исторической памяти. Их вручал губернатор Вячеслав Гладков. Для гостей в этот день выступил артист Денис Майданов. Он исполнил авторские патриотические песни.
Как сообщил мэр Валентин Демидов, на набережной Везёлки показали фильм «Русский крест». В картине как раз снимался Пореченков.
Добавим, что в Сети ранее сообщали о возможном выступлении Олега Газманова в этот день, однако артист не приехал.