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Кто из известных артистов приехал в Белгород 12 июля

13 июля 2023, 06:46
Фото: Белгородская облдума
Денис Майданов в Белгороде

Пореченков и Майданов поздравили белгородцев в День Прохоровского поля

В годовщину Прохоровского сражения в Белгородскую область приехали актёр Михаил Пореченков и певец Денис Майданов. В праздничный день в регионе провели несколько мероприятий. Массовых празднеств не было из-за оперативной обстановки.

В День Прохоровского поля в Белгородскую область приехали артисты Михаил Пореченков и Денис Майданов. Они поздравили белгородцев с памятной датой.

Мероприятия в честь праздника накануне прошли в Прохоровском районе. Как уточнили в облдуме, в храме святых Петра и Павла совершили божественную литургию в память обо всех погибших в боях под Прохоровкой. Участники возложили цветы к памятнику патриарху Алексию II. Участвовал в праздничных мероприятиях также и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.

Медали в честь 80-летия Прохоровского сражения передали белгородцам, посвятившим свою жизнь сохранению исторической памяти. Их вручал губернатор Вячеслав Гладков. Для гостей в этот день выступил артист Денис Майданов. Он исполнил авторские патриотические песни.

Как сообщил мэр Валентин Демидов, на набережной Везёлки показали фильм «Русский крест». В картине как раз снимался Пореченков.

Добавим, что в Сети ранее сообщали о возможном выступлении Олега Газманова в этот день, однако артист не приехал.

Денис Майданов в БелгородеДенис Майданов в Белгороде
Денис Майданов в БелгородеДенис Майданов в Белгороде
Михаил Пореченков в Белгороде Михаил Пореченков в Белгороде
Михаил Пореченков в Белгороде Михаил Пореченков в Белгороде
Денис Майданов в Белгороде
Фото: Белгородская облдума
Как в Белгороде пройдёт выходной 12 июля?
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