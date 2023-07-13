Кто из известных артистов приехал в Белгород 12 июля

Мероприятия в честь праздника накануне прошли в Прохоровском районе. Как уточнили в облдуме, в храме святых Петра и Павла совершили божественную литургию в память обо всех погибших в боях под Прохоровкой. Участники возложили цветы к памятнику патриарху Алексию II. Участвовал в праздничных мероприятиях также и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.