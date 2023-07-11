Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Изображение материала

11 июля для белгородцев — сокращённый рабочий день? Отвечает Госинспекция труда

11 июля 2023, 08:54
Фото: 1MI

Белгородцев ждёт сокращённый рабочий день в преддверии Дня Прохоровской битвы

В 2020 году День Прохоровской битвы, 12 июля, объявили праздничным выходным на региональном уровне. Согласно ТК РФ рабочий день или смена, которые предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшаются на один час.

Белгородцы 11 июля должны работать на час меньше. Об этом рассказали в Госинспекции труда по региону ещё в прошлом году. В Трудовом кодексе РФ отмечено, что рабочий день или смена, предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшаются на один час.

Губернатор Вячеслав Гладков также отмечал, что 12 июля — выходной для всех, в том числе и для коммерческих организаций. Однако есть предприятия и структуры, где производство невозможно остановить.

12 июля в Белгородской области отмечают День Прохоровского поля. С 2020 года этот день признан праздничным выходным на региональном уровне.

В 2021 году массовые мероприятия отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м праздник отмечали: в Прохоровке выступали Центральный военный оркестр Минобороны РФ и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В нынешнем году власти вновь решили обойтись без празднования из-за ситуации на границе и высокого уровня террористической опасности в области.

Почему 12 июля — выходной в Белгородской области и что мы знаем о Прохоровской битве
Узнать подробнее
Читайте также:
Дополнительный выходной ожидает белгородцев в середине рабочей неделиВ Белгородской области отменили большой праздник
#Таисия Некрасова#Общество#12 июля#Прохоровка#День Прохоровского поля#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сокращённый рабочий день#Выходной
Подпишитесь
Дети и смерть: как объяснить ребёнку всю правду?
Сегодня, 06:45
В Белгородской области с беспилотника сбросили взрывное устройство: сгорел трактор
Сегодня, 07:53
Ущерб от красных рек в Белгородской области оценили в 11,4 млн рублей
Сегодня, 06:51
500 млн рублей получила Белгородская область на развитие промышленности
Сегодня, 07:14
Как в Белгороде пройдёт выходной 12 июля?
Сегодня, 09:02