11 июля для белгородцев — сокращённый рабочий день? Отвечает Госинспекция труда

Белгородцы 11 июля должны работать на час меньше. Об этом рассказали в Госинспекции труда по региону ещё в прошлом году. В Трудовом кодексе РФ отмечено, что рабочий день или смена, предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшаются на один час.