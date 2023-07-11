11 июля для белгородцев — сокращённый рабочий день? Отвечает Госинспекция труда

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Белгородцы 11 июля должны работать на час меньше. Об этом рассказали в Госинспекции труда по региону ещё в прошлом году. В Трудовом кодексе РФ отмечено, что рабочий день или смена, предшествующие нерабочему праздничному дню, уменьшаются на один час.
Губернатор Вячеслав Гладков также отмечал, что 12 июля — выходной для всех, в том числе и для коммерческих организаций. Однако есть предприятия и структуры, где производство невозможно остановить.
12 июля в Белгородской области отмечают День Прохоровского поля. С 2020 года этот день признан праздничным выходным на региональном уровне.
В 2021 году массовые мероприятия отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м праздник отмечали: в Прохоровке выступали Центральный военный оркестр Минобороны РФ и народный артист РСФСР Лев Лещенко.
В нынешнем году власти вновь решили обойтись без празднования из-за ситуации на границе и высокого уровня террористической опасности в области.