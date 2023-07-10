Дополнительный выходной ожидает белгородцев в середине рабочей недели

Добавим, что массовых мероприятий в регионе в этом году не будет в связи с оперативной обстановкой. Их не было и в 2021 году — причиной стала пандемия коронавируса. В тот год главные лица региона, ветераны и общественники возложили цветы к Звоннице под Прохоровкой. Музеи тогда тоже не работали.