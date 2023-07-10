Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Изображение материала

Дополнительный выходной ожидает белгородцев в середине рабочей недели

10 июля 2023, 06:39
Фото: 1MI

Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июля, в регионе будет выходной день. В Белгородской области на этой неделе отмечают День Прохоровского поля.

Короткая рабочая неделя ожидает белгородцев. 12 июля в регионе отмечают День Прохоровского поля. Этот день в регионе объявили выходным в 2020 году. Идею изначально озвучил экс-губернатор Евгений Савченко.

Добавим, что массовых мероприятий в регионе в этом году не будет в связи с оперативной обстановкой. Их не было и в 2021 году — причиной стала пандемия коронавируса. В тот год главные лица региона, ветераны и общественники возложили цветы к Звоннице под Прохоровкой. Музеи тогда тоже не работали.

В 2022 году праздник всё-таки отмечали. Тогда в Прохоровке выступал Центральный военный оркестр Минобороны РФ. Более того, в регион приезжал народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он исполнял песни на военную тематику.

Почему 12 июля — выходной в Белгородской области и что мы знаем о Прохоровской битве
Узнать подробнее
Читайте также:
Память павших в сражении на Прохоровском поле почтили в Белгородской областиНа годовщине Прохоровского танкового сражения выступит Лев ЛещенкоВячеслав Гладков: На годовщину Прохоровского сражения примем 300 тысяч туристов
#Наталья Корявых#Белгородская область#Евгений Савченко#Лев лещенко#Праздник#Общество#Выходной#12 июля#День Прохоровского поля
Подпишитесь
Более 80 членов белгородской самообороны подписали контракт с Минобороны
Сегодня, 09:31
Не умереть от милоты. Как прошёл фестиваль «Моё собачье дело» в Белгороде
Сегодня, 07:26
В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобиль
Сегодня, 11:29
Давно не в Шебекино, но хотят денег: заявки на выплаты подают и уже не местные жители
Сегодня, 07:25
БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл
Сегодня, 08:25
Белгородская область оказалась в аутсайдерах по развитию ипотеки
Сегодня, 12:54