Дополнительный выходной ожидает белгородцев в середине рабочей недели

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:44
Короткая рабочая неделя ожидает белгородцев. 12 июля в регионе отмечают День Прохоровского поля. Этот день в регионе объявили выходным в 2020 году. Идею изначально озвучил экс-губернатор Евгений Савченко.
Добавим, что массовых мероприятий в регионе в этом году не будет в связи с оперативной обстановкой. Их не было и в 2021 году — причиной стала пандемия коронавируса. В тот год главные лица региона, ветераны и общественники возложили цветы к Звоннице под Прохоровкой. Музеи тогда тоже не работали.
В 2022 году праздник всё-таки отмечали. Тогда в Прохоровке выступал Центральный военный оркестр Минобороны РФ. Более того, в регион приезжал народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он исполнял песни на военную тематику.