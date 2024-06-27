Укрытия вместо наказов: в Белгородской области высвободили 100 млн рублей

Как рассказал председатель облдумы Юрий Клепиков, в 2023 году из-за регулярных обстрелов со стороны Украины и невозможностью реализовывать закон о наказах в равной мере на территории всей области его действие приостановили, а средства предложили направить на оказание адресной поддержки граждан и предпринимателей, которые пострадали от обстрелов.