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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на укрытия вместо наказов

Укрытия вместо наказов: в Белгородской области высвободили 100 млн рублей

27 июня 2024, 13:52
Фото: bel.ru

Белгородские депутаты направили 100 млн рублей на укрытия вместо наказов

Во время заседания депутаты приняли решение о приостановлении действия регионального закона, который касается наказов избирателей. Высвободившиеся средства направили на установку укрытий.

Как рассказал председатель облдумы Юрий Клепиков, в 2023 году из-за регулярных обстрелов со стороны Украины и невозможностью реализовывать закон о наказах в равной мере на территории всей области его действие приостановили, а средства предложили направить на оказание адресной поддержки граждан и предпринимателей, которые пострадали от обстрелов.

В текущем году оперативная обстановка на территории области по-прежнему остаётся напряжённой. Ежедневные атаки продолжаются. Поэтому депутаты вновь приняли решение приостановить действие закона о наказах до 1 января 2025 года, а высвободившиеся средства в размере 100 млн рублей направить на установку на территории региона дополнительных модульных укрытий.

Напомним, только в Белгороде на сегодняшний день насчитывается 479 модульных укрытий и 221 конструкция из блоков ФБС.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Заседание#Украина#Поддержка#Предприниматели#Граждане#Белгород#Обстрелы#Атаки#Модульные укрытия
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