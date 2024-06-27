Укрытия вместо наказов: в Белгородской области высвободили 100 млн рублей

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Как рассказал председатель облдумы Юрий Клепиков, в 2023 году из-за регулярных обстрелов со стороны Украины и невозможностью реализовывать закон о наказах в равной мере на территории всей области его действие приостановили, а средства предложили направить на оказание адресной поддержки граждан и предпринимателей, которые пострадали от обстрелов.
В текущем году оперативная обстановка на территории области по-прежнему остаётся напряжённой. Ежедневные атаки продолжаются. Поэтому депутаты вновь приняли решение приостановить действие закона о наказах до 1 января 2025 года, а высвободившиеся средства в размере 100 млн рублей направить на установку на территории региона дополнительных модульных укрытий.
Напомним, только в Белгороде на сегодняшний день насчитывается 479 модульных укрытий и 221 конструкция из блоков ФБС.