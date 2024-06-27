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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Укрытие

В Белгороде появляется больше укрытий: только за месяц их установили 59

27 июня 2024, 07:46
Фото: bel.ru
Укрытие

В Белгороде до конца месяца появится ещё 17 модульных укрытий

Накануне в городе поставили две капсулы на улице Конева, которая не раз попадала под обстрелы ВСУ. Число установленных модульных укрытий приближается к 500, рассказал мэр Валентин Демидов. Ставят их на остановках, возле соцобъектов, на детских и спортивных площадках.

В Белгороде 26 июня поставили ещё два железобетонных укрытия. Появились они на улице Конева, которая уже не раз попадала под обстрелы ВСУ.

С начала июня в городе установили 59 модульных укрытий. До конца месяца должно появиться ещё 17 капсул.

Всего же на сегодняшний день насчитывается 479 модульных укрытий и 221 конструкция из блоков ФБС. Устанавливают их на остановках, рядом с соцобъектами, на школьных стадионах, детских и спортивных площадках, улицах с большой проходимостью.

Вместе с тем от белгородцев поступают жалобы на нехватку укрытий, например, на ж/д вокзале. Горожанам ответили, что поставить капсулы на платформе технически невозможно.

Впрочем, белгородцам рекомендуют в случае опасности прятаться не только в таких укрытиях, но и в подвалах. Их состояние должны проверить в ближайшие два дня на учениях по гражданской обороне.

В Белгороде вновь проверят состояние «самых надёжных укрытий», но речь не о капсулах
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Установка#Белгород#Валентин Демидов#Укрытия
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