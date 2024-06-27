В Белгороде появляется больше укрытий: только за месяц их установили 59

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
В Белгороде 26 июня поставили ещё два железобетонных укрытия. Появились они на улице Конева, которая уже не раз попадала под обстрелы ВСУ.
С начала июня в городе установили 59 модульных укрытий. До конца месяца должно появиться ещё 17 капсул.
Всего же на сегодняшний день насчитывается 479 модульных укрытий и 221 конструкция из блоков ФБС. Устанавливают их на остановках, рядом с соцобъектами, на школьных стадионах, детских и спортивных площадках, улицах с большой проходимостью.
Вместе с тем от белгородцев поступают жалобы на нехватку укрытий, например, на ж/д вокзале. Горожанам ответили, что поставить капсулы на платформе технически невозможно.
Впрочем, белгородцам рекомендуют в случае опасности прятаться не только в таких укрытиях, но и в подвалах. Их состояние должны проверить в ближайшие два дня на учениях по гражданской обороне.