В Белгороде вновь проверят состояние «самых надёжных укрытий», но речь не о капсулах

В Белгороде проведут занятия по гражданской обороне

Недавно Вячеслав Гладков обратился к жителям с призывом вспомнить о подвалах в случае обстрела и использовать их как укрытие. Сегодня глава региона сообщил, что в течение следующих двух дней, 27 и 28 июня, в некоторых муниципалитетах области проведут учения по гражданской обороне.