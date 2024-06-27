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Published Сегодня, 06:32

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Подвал

В Белгороде вновь проверят состояние «самых надёжных укрытий», но речь не о капсулах

27 июня 2024, 06:32
Фото: 1MI
Подвал

В Белгороде проведут занятия по гражданской обороне

Недавно Вячеслав Гладков обратился к жителям с призывом вспомнить о подвалах в случае обстрела и использовать их как укрытие. Сегодня глава региона сообщил, что в течение следующих двух дней, 27 и 28 июня, в некоторых муниципалитетах области проведут учения по гражданской обороне.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в ближайшие два дня пройдут занятия по гражданской обороне. Всего с начала лета проведено около 40 подобных мероприятий.

На этих занятиях жители региона узнают, как правильно укрываться в подвальных помещениях в случае опасности. Также проверяющие изучат техническое состояние подвалов. Учения пройдут в Белгороде, Прохоровском и Борисовском районах.

Подвальные помещения, особенно в многоквартирных домах, на сегодняшний день — самые надёжные места укрытия, заявил губернатор. Для максимального эффекта необходимо слаженное взаимодействие управляющих компаний, администрации округа и жителей.

Напомним, ранее Вячеслав Гладков призвал белгородцев прятаться в подвалы домов во время обстрелов.

«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиями
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#Валерия Колесникова#Общество#Учения#Новости Белгорода#Гражданская оборона#Белгород#Вячеслав Гладков#Укрытие#Обстрелы#Подвалы
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