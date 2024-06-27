В Белгороде вновь проверят состояние «самых надёжных укрытий», но речь не о капсулах

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в ближайшие два дня пройдут занятия по гражданской обороне. Всего с начала лета проведено около 40 подобных мероприятий.
На этих занятиях жители региона узнают, как правильно укрываться в подвальных помещениях в случае опасности. Также проверяющие изучат техническое состояние подвалов. Учения пройдут в Белгороде, Прохоровском и Борисовском районах.
Подвальные помещения, особенно в многоквартирных домах, на сегодняшний день — самые надёжные места укрытия, заявил губернатор. Для максимального эффекта необходимо слаженное взаимодействие управляющих компаний, администрации округа и жителей.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков призвал белгородцев прятаться в подвалы домов во время обстрелов.