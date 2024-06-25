Не обязаны: в белгородском аквапарке прокомментировали отсутствие бетонных укрытий

В белгородском аквапарке объяснили укрытия из мешков на пляже «Лазурный»

Ранее белгородцы пожаловались на укрытия на пляже «Лазурный», а именно на то, что они не бетонные. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в компанию «Белгородский аквапарк» и узнали, почему на пляже в качестве укрытий только мешки с песком.

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