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Published Сегодня, 08:31

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В белгородском аквапарке объяснили укрытия из мешков на пляже «Лазурный»

Не обязаны: в белгородском аквапарке прокомментировали отсутствие бетонных укрытий

25 июня 2024, 08:31
Фото: ВКонтакте «Аквапарк „Лазурный“»

В белгородском аквапарке объяснили укрытия из мешков на пляже «Лазурный»

Ранее белгородцы пожаловались на укрытия на пляже «Лазурный», а именно на то, что они не бетонные. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в компанию «Белгородский аквапарк» и узнали, почему на пляже в качестве укрытий только мешки с песком.

В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка с жалобой на укрытия, которые установили на пляже «Лазурный». По её словам, на пляже сделали укрытие из мешков с песком. Читательница возмущена, что «многомиллиардная корпорация» не может позволить установить несколько бетонных конструкций.

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в компанию «Белгородский аквапарк». В компании согласились, что оперативная обстановка в Белгороде и Белгородском районе остаётся сложной, однако решения, которое бы обязывало возводить капитальные укрытия на пляжах Белгородской области, до настоящего времени не принято, а «предлагаемые органами местного самоуправления меры в отношении частных территорий носят рекомендательный характер».

В организации добавили, что ежегодно аквапарк проводит серьёзную подготовку пляжа «Лазурный» к открытию сезона. В обязательном порядке для получения компетентного заключения о безопасности пляжа и готовности его к работе компания приглашает представителей управления ГОЧС по Белгородской области.

По результатам обследования территории пляжа в 2024 году сотрудники ведомства, с учётом наличия на пляже быстровозводимых сооружений для укрытия в случае обстрела из мешков с песком, выдали организации положительное заключение и допустили к работе с посетителями.

Существующие нормативные правовые акты по гражданской обороне, которые регламентируют порядок и требования к установке защитных сооружений, обществом выполнены в полном объёме. Кроме того, позволим себе сослаться на позицию губернатора, озвученную на одном из заседаний оперативного штаба, о том, что «оптимальным вариантом для укрытий на пляжах станут мешки с песком».
Из ответа компании «Белгородский аквапарк»

В компании Бел.Ру добавили, что количество укрытий на пляже «Лазурный» рассчитывалось исходя из анализа посещаемости объекта в прошлые годы, таким образом, чтобы все посетители имели возможность укрыться в случае необходимости.

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