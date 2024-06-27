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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Предприятия-участников СЭЗ в Белгородской области освободили от уплаты ряда налогов

Предприятия-участников СЭЗ в Белгородской области освободили от уплаты ряда налогов

27 июня 2024, 11:52
Фото: 1MI
Решение приняли депутаты облдумы. Речь идёт о льготах по налогу на прибыль и налогу на имущество.
Сюжет
Налоги

Белгородские депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается льгот по налогу на прибыль организаций. Ранее на федеральном уровне приняли закон о создании свободной экономической зоны на некоторых территориях, куда вошла Белгородская область.

Поэтому на региональном уровне депутаты заксобрания установили организациям-участникам СЭЗ на территории Белгородской области нулевую налоговую ставку на прибыль, которую получат организации от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ.

По мнению региональных властей, принятие закона окажет положительное влияние на восстановление пострадавших предприятий и привлечёт новые инвестпроекты на территорию Шебекинского округа.

Также депутаты внесли изменения в региональный закон, в котором идёт речь о налоге на имущество организаций, освободив организации-участников СЭЗ от уплаты налога на имущество в течение 10 лет.

Кто получит налоговые преференции после создания СЭЗ в Белгородской области?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Налоги#Депутаты#Инвестиции#Предприятия#Льготы#Инвестиционные проекты#Белгород#Региональные власти#СЭЗ
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