Предприятия-участников СЭЗ в Белгородской области освободили от уплаты ряда налогов

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Белгородские депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается льгот по налогу на прибыль организаций. Ранее на федеральном уровне приняли закон о создании свободной экономической зоны на некоторых территориях, куда вошла Белгородская область.
Поэтому на региональном уровне депутаты заксобрания установили организациям-участникам СЭЗ на территории Белгородской области нулевую налоговую ставку на прибыль, которую получат организации от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ.
По мнению региональных властей, принятие закона окажет положительное влияние на восстановление пострадавших предприятий и привлечёт новые инвестпроекты на территорию Шебекинского округа.
Также депутаты внесли изменения в региональный закон, в котором идёт речь о налоге на имущество организаций, освободив организации-участников СЭЗ от уплаты налога на имущество в течение 10 лет.