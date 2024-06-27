Кто получит налоговые преференции после создания СЭЗ в Белгородской области?

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По словам главы региона, создание свободной экономической зоны в Белгородской области с одной стороны должно защитить экономику региона, а с другой — не допустить потери доходной части бюджета.
Мы не можем предоставить льготы на налог для всех предприятий. Тогда мы сможем выполнять социальные функции, заниматься выполнением обещаний, которые давали населению. Исходя из этого и решения, которое принято на федеральном уровне, мы хотим не просто поддержать производства, а чтобы бизнес пришёл к нам с новыми проектами.
Вячеслав Гладков
Губернатор признался, что у него есть вопросы к федеральному центру по особенностям создания СЭЗ, так как опыта реализации подобных проектов в регионе нет.
Получим разъяснения федерального центра, затем доведём информацию. Чтобы не складывались ложные впечатления, что преференция будет распространяться на всех. Нет. Но нужно создать условия для восстановления пострадавших предприятий и для прихода новых. Чтобы новые инвестиционные проекты наших крупных предприятий оставались на нашей территории. Очень многие компании уже строят заводы за пределами Белгородской области.
Вячеслав Гладков