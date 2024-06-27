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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Гладков озвучил цели создания СЭЗ в Белгородской области

Кто получит налоговые преференции после создания СЭЗ в Белгородской области?

27 июня 2024, 10:06
Фото: 1MI

Гладков озвучил цели создания СЭЗ в Белгородской области

Вопрос о создании свободной экономической зоны обсудили депутаты облдумы вместе с главой региона Вячеславом Гладковым во время заседания. Губернатор озвучил основные цели создания СЭЗ.

По словам главы региона, создание свободной экономической зоны в Белгородской области с одной стороны должно защитить экономику региона, а с другой — не допустить потери доходной части бюджета.

Мы не можем предоставить льготы на налог для всех предприятий. Тогда мы сможем выполнять социальные функции, заниматься выполнением обещаний, которые давали населению. Исходя из этого и решения, которое принято на федеральном уровне, мы хотим не просто поддержать производства, а чтобы бизнес пришёл к нам с новыми проектами.
Вячеслав Гладков

Губернатор признался, что у него есть вопросы к федеральному центру по особенностям создания СЭЗ, так как опыта реализации подобных проектов в регионе нет.

Получим разъяснения федерального центра, затем доведём информацию. Чтобы не складывались ложные впечатления, что преференция будет распространяться на всех. Нет. Но нужно создать условия для восстановления пострадавших предприятий и для прихода новых. Чтобы новые инвестиционные проекты наших крупных предприятий оставались на нашей территории. Очень многие компании уже строят заводы за пределами Белгородской области.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Губернатор#Инвестиции#Бизнес#Белгород#Федеральный центр#СЭЗ
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