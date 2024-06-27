Пассажиров нескольких белгородских электричек ожидают ограничения и в июле

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
На электричках, следующих в белгородское приграничье, продлили ограничения. Связано это с неспокойной оперативной обстановкой
Корректировки касаются расписания движения пригородных поездок на участке Белгород — Наумовка. До 9 июля транспорт будет курсировать только до станции Толоконное.
Кроме того, ещё неделю не будут ездить электрички Белгород — Нежеголь.
Напомним, что ограничения продлевают уже не в первый раз. Их ввели после атаки ВСУ 22 мая. Тогда украинский БПЛА ударил по электричке под Белгородом. Никто не пострадал, поезд следовал без пассажиров. Произошло это как раз на участке железной дороги Белгород — Наумовка.