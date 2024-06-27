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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Белгороде продлили изменения в расписании движения пригородных поездов

Пассажиров нескольких белгородских электричек ожидают ограничения и в июле

27 июня 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде продлили изменения в расписании движения пригородных поездов

Ещё на неделю продлили корректировки в графике пригородного транспорта, следующего в направлениях Наумовки и Нежеголи. Причины объяснил минтранс Белгородской области.

На электричках, следующих в белгородское приграничье, продлили ограничения. Связано это с неспокойной оперативной обстановкой

Корректировки касаются расписания движения пригородных поездок на участке Белгород — Наумовка. До 9 июля транспорт будет курсировать только до станции Толоконное.

Кроме того, ещё неделю не будут ездить электрички Белгород — Нежеголь.

Напомним, что ограничения продлевают уже не в первый раз. Их ввели после атаки ВСУ 22 мая. Тогда украинский БПЛА ударил по электричке под Белгородом. Никто не пострадал, поезд следовал без пассажиров. Произошло это как раз на участке железной дороги Белгород — Наумовка.

В движение пригородных поездов в Белгороде внесли изменения из-за обстановки
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#Валерия Колесникова#Общество#Нежеголь#Новости Белгорода#Ограничения#Пригородные поезда#Электричка#Белгород#Наумовка
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