Пассажиров нескольких белгородских электричек ожидают ограничения и в июле

Напомним, что ограничения продлевают уже не в первый раз. Их ввели после атаки ВСУ 22 мая. Тогда украинский БПЛА ударил по электричке под Белгородом. Никто не пострадал, поезд следовал без пассажиров. Произошло это как раз на участке железной дороги Белгород — Наумовка.