Гладков ответил, почему в Белгороде было громко

Ранены трое мирных жителей. Двое из них пострадали при взрыве на парковке у Грайворонской центральной районной больницы. Ранена супружеская пара. Мужа и жену отвезли для оказания дальнейшей помощи в Белгород, но их уже отпустили на амбулаторное лечение.