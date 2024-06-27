Гладков ответил, почему в Белгороде было громко

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
За минувшие сутки под ударом ВСУ были Белгород и семь приграничных районов. Есть пострадавшие и разрушения.
Ранены трое мирных жителей. Двое из них пострадали при взрыве на парковке у Грайворонской центральной районной больницы. Ранена супружеская пара. Мужа и жену отвезли для оказания дальнейшей помощи в Белгород, но их уже отпустили на амбулаторное лечение.
Ещё один мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе в шебекинской Новой Таволжанке. Мужчину после оказания медпомощи тоже отпустили на амбулаторное лечение.
Также губернатор ответил, почему было громко над Белгородом. Как оказалось, в городе сбили беспилотник самолётного типа. Разрушений и пострадавших нет.
В результате атак за минувшие сутки выявлены разрушения в нескольких районах. В Белгородском повреждены три частных дома, две машины, две надворные постройки, административное здание и ЛЭП.
В Борисовском районе в нежилом доме выбило окна и повредило кровлю с фасадом. Кроме того, пострадал энергетический объект.
В Грайворонском горокруге за день обстрелов и атак БПЛА повреждены многоквартирный дом и шесть автомобилей, в Краснояружском районе после удара FPV-дрона посечены фасад и забор частного дома.
В Шебекинском горокруге из-за атак беспилотников полностью сгорели три машины, ещё одну посекло осколками. Кроме того, от ударов ВСУ повреждено два частных дома и надворная постройка, коммерческий и инфраструктурный объекты, здание сельхозпредприятия.
В двух приграничных районах — Волоконовском районе и Валуйском горокруге — последствий в результате артиллерийского обстрела и атаки БПЛА не зафиксировано.