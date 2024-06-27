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Updated Сегодня, 07:07

Последствия обстрела, фото тематическое

Гладков ответил, почему в Белгороде было громко

27 июня 2024, 07:07
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ атаковали за день Белгород и семь районов

В результате атак за минувшие сутки ранены трое мирных жителей. Есть разрушения в частных и многоквартирном домах, административном здании. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

За минувшие сутки под ударом ВСУ были Белгород и семь приграничных районов. Есть пострадавшие и разрушения.

Ранены трое мирных жителей. Двое из них пострадали при взрыве на парковке у Грайворонской центральной районной больницы. Ранена супружеская пара. Мужа и жену отвезли для оказания дальнейшей помощи в Белгород, но их уже отпустили на амбулаторное лечение.

Ещё один мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе в шебекинской Новой Таволжанке. Мужчину после оказания медпомощи тоже отпустили на амбулаторное лечение.

Также губернатор ответил, почему было громко над Белгородом. Как оказалось, в городе сбили беспилотник самолётного типа. Разрушений и пострадавших нет.

В результате атак за минувшие сутки выявлены разрушения в нескольких районах. В Белгородском повреждены три частных дома, две машины, две надворные постройки, административное здание и ЛЭП.

В Борисовском районе в нежилом доме выбило окна и повредило кровлю с фасадом. Кроме того, пострадал энергетический объект.

В Грайворонском горокруге за день обстрелов и атак БПЛА повреждены многоквартирный дом и шесть автомобилей, в Краснояружском районе после удара FPV-дрона посечены фасад и забор частного дома.

В Шебекинском горокруге из-за атак беспилотников полностью сгорели три машины, ещё одну посекло осколками. Кроме того, от ударов ВСУ повреждено два частных дома и надворная постройка, коммерческий и инфраструктурный объекты, здание сельхозпредприятия.

В двух приграничных районах — Волоконовском районе и Валуйском горокруге — последствий в результате артиллерийского обстрела и атаки БПЛА не зафиксировано.

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