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Published Сегодня, 07:48

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Жителя Курской области после обстрела доставили в ЦРБ с сердечным приступом

У женщины — ранения, у мужчины — сердечный приступ. К чему привёл обстрел Черноземья?

25 июня 2024, 07:48
Фото: 1MI

Жителя Курской области после обстрела доставили в ЦРБ с сердечным приступом

ВСУ атаковали город в Курской области, из-за чего загорелись сразу три дома. Ранения получила одна жительница, а у мужчины во время атаки случился сердечный приступ. Подробности сообщили «Курские известия» со ссылкой на врио губернатора Алексея Смирнова.

ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области, из-за чего ранения получила местная жительница. Её госпитализировали. У ещё одного мужчины из-за обстрела начался сердечный приступ — его доставили в местную больницу.

Всего в результате атаки пожары возникли в трёх частных домах. На месте работали бригады пожарных.

Как только обстановка позволит, проведут подомовой обход, чтобы зафиксировать новые возможные разрушения.

Отметим, что ночью Белгород и Белгородский район подвергся массированной атаке беспилотников. В результате обстрела погибла одна женщина, двое пострадали. В Строителе пострадали ещё два человека.

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#Александра Склярова#Происшествия#Курская область#Пострадавшие#Черноземье#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрелы#Алексей Смирнов
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