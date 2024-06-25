У женщины — ранения, у мужчины — сердечный приступ. К чему привёл обстрел Черноземья?

Жителя Курской области после обстрела доставили в ЦРБ с сердечным приступом

ВСУ атаковали город в Курской области, из-за чего загорелись сразу три дома. Ранения получила одна жительница, а у мужчины во время атаки случился сердечный приступ. Подробности сообщили «Курские известия» со ссылкой на врио губернатора Алексея Смирнова.