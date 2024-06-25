У женщины — ранения, у мужчины — сердечный приступ. К чему привёл обстрел Черноземья?

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области, из-за чего ранения получила местная жительница. Её госпитализировали. У ещё одного мужчины из-за обстрела начался сердечный приступ — его доставили в местную больницу.
Всего в результате атаки пожары возникли в трёх частных домах. На месте работали бригады пожарных.
Как только обстановка позволит, проведут подомовой обход, чтобы зафиксировать новые возможные разрушения.
Отметим, что ночью Белгород и Белгородский район подвергся массированной атаке беспилотников. В результате обстрела погибла одна женщина, двое пострадали. В Строителе пострадали ещё два человека.