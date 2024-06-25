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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Последствия обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Один из снарядов упал рядом с соцучреждением в приграничье — ранен охранник

25 июня 2024, 15:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Мужчина пострадал в результате обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области

Мужчину везут в больницу в Белгороде, состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести. Есть разрушения в соцучреждении, частных домах, повреждены ЛЭП и авто, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Пострадал мужчина — охранник соцучреждения. У него контузия и ушиб.

Состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести. Мужчину везут в больницу в Белгороде.

Один из снарядов упал рядом с социальным учреждением. В здании пострадали фасад и остекление.

Кроме того, в двух частных домах посекло заборы и фасады, Повреждены ЛЭП и один легковой автомобиль.

Напомним, что утром в Шебекинском горокруге пострадал ещё один человек — водитель КамАЗа сельхозпредприятия. ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном.

За прошедший день в результате атак ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Четверых ранило в результате массированного удара ночью.

Последствия обстрела Новой Таволжанки в Белгородской областиПоследствия обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области
Последствия обстрела Новой Таволжанки в Белгородской областиПоследствия обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области
Последствия обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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