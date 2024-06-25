Один из снарядов упал рядом с соцучреждением в приграничье — ранен охранник

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Пострадал мужчина — охранник соцучреждения. У него контузия и ушиб.
Состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести. Мужчину везут в больницу в Белгороде.
Один из снарядов упал рядом с социальным учреждением. В здании пострадали фасад и остекление.
Кроме того, в двух частных домах посекло заборы и фасады, Повреждены ЛЭП и один легковой автомобиль.
Напомним, что утром в Шебекинском горокруге пострадал ещё один человек — водитель КамАЗа сельхозпредприятия. ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном.
За прошедший день в результате атак ВСУ пострадали 15 мирных жителей. Четверых ранило в результате массированного удара ночью.