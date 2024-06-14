В движение пригородных поездов в Белгороде внесли изменения из-за обстановки

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В Белгородской области до 24 июня продлили ограничения в движении пригородных поездов до Наумовки и Нежеголи.
На участке Белгород — Наумовка поезда продолжат курсировать до станции Толоконное. Кроме того, ещё неделю не будут ездить пригородные поезда Белгород — Нежеголь. Ограничения продлили из-за оперативной обстановки.
Напомним, что ограничения ввели после атаки ВСУ на электричку. Произошло это 22 мая. Транспорт следовал по маршруту без пассажиров. Электропоезд был атакован БПЛА. Никто не пострадал. В результате повреждения получили ж/д пути и контактная сеть.