В движение пригородных поездов в Белгороде внесли изменения из-за обстановки

Напомним, что ограничения ввели после атаки ВСУ на электричку. Произошло это 22 мая. Транспорт следовал по маршруту без пассажиров. Электропоезд был атакован БПЛА. Никто не пострадал. В результате повреждения получили ж/д пути и контактная сеть.