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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В движение пригородных поездов в Белгороде внесли изменения из-за обстановки

В движение пригородных поездов в Белгороде внесли изменения из-за обстановки

14 июня 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
Корректировки в работе транспорта в направлениях Наумовки и Нежеголи будут актуальны до 24 июня.

В Белгородской области до 24 июня продлили ограничения в движении пригородных поездов до Наумовки и Нежеголи.

На участке Белгород — Наумовка поезда продолжат курсировать до станции Толоконное. Кроме того, ещё неделю не будут ездить пригородные поезда Белгород — Нежеголь. Ограничения продлили из-за оперативной обстановки.

Напомним, что ограничения ввели после атаки ВСУ на электричку. Произошло это 22 мая. Транспорт следовал по маршруту без пассажиров. Электропоезд был атакован БПЛА. Никто не пострадал. В результате повреждения получили ж/д пути и контактная сеть.

Ограничения на двух маршрутах из Белгорода после атаки БПЛА продлили ещё на неделю
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Пригородные поезда#Электричка#Белгород
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