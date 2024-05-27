В Белгородской области остановили движение одного из пригородных поездов

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
С завтрашнего дня, с 28 мая по 2 июня 2024 года, временно приостанавливается движение пригородных поездов по маршруту «Белгород — Нежеголь». Это связано с обстановкой в Белгородской области.
Для поездок на дачные участки пассажиры могут воспользоваться автобусным маршрутом №116Б «Шебекино — Графовка — Белгород» с заездом в село Безлюдовка. Отмечается, что автобусы начинают свой маршрут с остановки «Энергомаш» в 8:30, 13:30 и 18:20.
Также с 31 мая по 3 июня 2024 года пригородные поезда по направлению Белгород — Наумовка будут следовать только до станции Толоконное. Минтранс Белгородской области отмечает, что информация об отмене ограничений будет сообщена пассажирам дополнительно.
22 мая стало известно, что украинский беспилотник атаковал электричку под Белгородом.