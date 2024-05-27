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В Белгородской области остановили движение одного из пригородных поездов

В Белгородской области остановили движение одного из пригородных поездов

27 мая 2024, 15:12
Фото: Минтранс Белгородской области
С 28 мая по 2 июня движение пригородных поездов по маршруту «Белгород — Нежеголь» будет временно приостановлено из-за обстановки в регионе. Для поездок на дачные участки можно воспользоваться автобусным маршрутом, сообщает Минтранс Белгородской области.

С завтрашнего дня, с 28 мая по 2 июня 2024 года, временно приостанавливается движение пригородных поездов по маршруту «Белгород — Нежеголь». Это связано с обстановкой в Белгородской области.

Для поездок на дачные участки пассажиры могут воспользоваться автобусным маршрутом №116Б «Шебекино — Графовка — Белгород» с заездом в село Безлюдовка. Отмечается, что автобусы начинают свой маршрут с остановки «Энергомаш» в 8:30, 13:30 и 18:20.

Также с 31 мая по 3 июня 2024 года пригородные поезда по направлению Белгород — Наумовка будут следовать только до станции Толоконное. Минтранс Белгородской области отмечает, что информация об отмене ограничений будет сообщена пассажирам дополнительно.

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