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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Белгородцам больше не будут платить за помощь в выявлении нарушений

Белгородцам больше не будут платить за помощь в выявлении нарушений

27 июня 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты облдумы признали статью, которая предусматривала выплаты за помощь в выявлении нарушений, утратившей силу. Мера стимулирования оказалась не действенной.
Сюжет
Облдума

В региональном законе об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает выплату вознаграждения лицам, которые оказали содействие в выявлении и пресечении административных правонарушений. Норму ввели в закон в 2009 году.

За это время выплаты получили семь человек:

  • в 2010 году четыре человека получили в общем 7500 рублей;
  • в 2012 году один человек получил 500 рублей;
  • в 2014 году одному человеку выплатили 1000 рублей;
  • в 2017 году один человек получил 10 тысяч рублей.

При этом за последние семь лет выплаты не производились вовсе. Это свидетельствует о том, что норма не привела к стимулированию граждан к выявлению административных правонарушений.

Поэтому данную статью в законе депутаты облдумы признали утратившей силу.

Стало известно, кто из белгородцев получит выплаты в 50 и 100 тысяч рублей
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Административные правонарушения#Вознаграждение#Облдума#Граждане#Выплаты#Белгород#Содействие
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