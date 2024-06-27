Белгородцам больше не будут платить за помощь в выявлении нарушений

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В региональном законе об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает выплату вознаграждения лицам, которые оказали содействие в выявлении и пресечении административных правонарушений. Норму ввели в закон в 2009 году.
За это время выплаты получили семь человек:
При этом за последние семь лет выплаты не производились вовсе. Это свидетельствует о том, что норма не привела к стимулированию граждан к выявлению административных правонарушений.
Поэтому данную статью в законе депутаты облдумы признали утратившей силу.