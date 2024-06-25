Потерял часть ноги, выплату жду: белгородцу ещё не заплатили за ранение в зоне СВО

Сергей живёт в Белгороде с мамой, братом и дочерью. Утверждает, что за своё ранение никаких денежных средств до сих пор не получил. Обращался в электронном и письменном виде в военную прокуратуру и администрацию президента. В военной прокуратуре в конце марта 2024 года ответили, что обращение отправили командованию войсковой части, в которой служил Елизаров и что не могут подменять в этом вопросе органы военного управления. Ранее в военной прокуратуре подтвердили, что Сергея в звании сержанта с 8 марта поставили на довольствие сапёра, за ранение в апреле того же года ему назначили выплату в размере 3 млн рублей. Ответы ведомства имеются в распоряжении редакции.