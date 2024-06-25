Потерял часть ноги, выплату жду: белгородцу ещё не заплатили за ранение в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Героем нашего материала стал 38-летний житель Белгорода Сергей Елизаров. Его мобилизовали для участия в СВО 21 октября 2022 года. Службу он нёс в должности сапёра на луганском направлении.
Первое ранение боец получил 16 апреля 2023 года. Он подорвался на мине, лишившись нижней трети голени левой ноги. Также Сергей получил множественные осколочные ранения ног, рук и две тяжёлые контузии.
Бойца спасли и отправили на реабилитацию в Санкт-Петербург, где поставили протез на левую ногу. Там он пробыл порядка четырёх месяцев.
В настоящее время по решению специальной комиссии Сергея освободили от воинской службы по состоянию здоровья.
Сергей живёт в Белгороде с мамой, братом и дочерью. Утверждает, что за своё ранение никаких денежных средств до сих пор не получил. Обращался в электронном и письменном виде в военную прокуратуру и администрацию президента. В военной прокуратуре в конце марта 2024 года ответили, что обращение отправили командованию войсковой части, в которой служил Елизаров и что не могут подменять в этом вопросе органы военного управления. Ранее в военной прокуратуре подтвердили, что Сергея в звании сержанта с 8 марта поставили на довольствие сапёра, за ранение в апреле того же года ему назначили выплату в размере 3 млн рублей. Ответы ведомства имеются в распоряжении редакции.
Поскольку выплата назначена, мер прокурорского реагирования на начало 2024 года не требовалось.
Чтобы выяснить, какие льготы и пособия положены участникам СВО, которые вернулись в Белгородскую область после получения ранений, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство.
Из ответа следует, что участник СВО, получивший в ходе боевых действий ранение (увечья, травмы, контузии), которые повлекли причинение вреда здоровью средней тяжести или тяжкий вред, имеет право на выплату в размере 500 тысяч рублей.
Если ущерб здоровью значительный и человека признали инвалидом, он имеет право получить также бесплатное социальное обслуживание на дому и ежемесячное пособие инвалидам боевых действий I и II групп.
Что касается прохождения реабилитации, она проходит на базах Алексеевской, Вейделевской ЦРБ, Чернянской ЦРБ им. П. В. Гапоненко, санатория «Красиво» и областной больницы Святителя Иоасафа.
Кроме того, белгородцев могут направить в клиники федерального подчинения в другие регионы РФ.
Чтобы получить материальную помощь, бойцу нужно лично обратиться в ОГБУЗ «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы» и предоставить следующий список документов:
Чтобы оформить ежемесячные пособия, нужно обратиться в уполномоченный орган соцзащиты по месту регистрации и представить следующие документы:
Чтобы получить социальные услуги, также нужно обратиться в уполномоченный орган соцзащиты по месту регистрации и представить следующие документы:
Для прохождения реабилитации необходимо обратиться к лечащему врачу по месту жительства. Он определяет показания и сроки лечения, а также медицинскую организацию, в которую нужно направить пациента.
Отказать в выплате, в предоставлении предусмотренных законодательством льгот, пособий или в прохождении реабилитации могут только в случае предоставления не всех документов, определённых действующим законодательством.