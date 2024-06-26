Не зона СВО: срочнику отказали в выплате, так как ранило его в Белгородской области

Командование признало, что иркутянин получил ранение в ходе выполнения задач на СВО. Вместе с тем начальник филиала военного госпиталя не захотел оформлять медицинскую справку для оформления выплат. Аргументировали в госпитале это тем, что ранило парня в Белгородской области, а не в новых регионах и не на Украине, то есть не в зоне проведения СВО.