Не зона СВО: срочнику отказали в выплате, так как ранило его в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
20-летний житель Иркутской области Дмитрий пытается добиться выплат за полученное в Белгородской области ранение. Парня атаковал украинский беспилотник.
Произошло это в июле 2023 года, когда Дмитрий проходил срочную службу. Изначально он служил на Дальнем Востоке, однако спустя время его вместе с другими срочниками отправили в командировку в Белгородскую область.
Во время дежурства на караульном посту на солдата с БПЛА сбросили взрывное устройство. Дмитрий получил осколочные ранения кисти. Как пишет издание, осколок попал в мизинец, из-за чего палец пришлось пришивать. Парня госпитализировали, после лечения он ещё месяц проходил службу в Белгородской области.
Командование признало, что иркутянин получил ранение в ходе выполнения задач на СВО. Вместе с тем начальник филиала военного госпиталя не захотел оформлять медицинскую справку для оформления выплат. Аргументировали в госпитале это тем, что ранило парня в Белгородской области, а не в новых регионах и не на Украине, то есть не в зоне проведения СВО.
Теперь Дмитрий пытается оспорить действия начальника госпиталя в Иркутском гарнизонном суде. Заявление уже принято, заведено производство по делу.