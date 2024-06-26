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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Иркутянин пытается добиться выплат за полученное в Белгородской области ранение

Не зона СВО: срочнику отказали в выплате, так как ранило его в Белгородской области

26 июня 2024, 12:08
Фото: 1MI

Иркутянин пытается добиться выплат за полученное в Белгородской области ранение

Парня атаковал украинский беспилотник, когда тот временно проходил службу в Белгородской области. Однако выплату за ранение он не получил. Аргументировали это тем, что Белгородская область не входит в зону проведения СВО, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
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Выплаты

20-летний житель Иркутской области Дмитрий пытается добиться выплат за полученное в Белгородской области ранение. Парня атаковал украинский беспилотник.

Произошло это в июле 2023 года, когда Дмитрий проходил срочную службу. Изначально он служил на Дальнем Востоке, однако спустя время его вместе с другими срочниками отправили в командировку в Белгородскую область.

Во время дежурства на караульном посту на солдата с БПЛА сбросили взрывное устройство. Дмитрий получил осколочные ранения кисти. Как пишет издание, осколок попал в мизинец, из-за чего палец пришлось пришивать. Парня госпитализировали, после лечения он ещё месяц проходил службу в Белгородской области.

Командование признало, что иркутянин получил ранение в ходе выполнения задач на СВО. Вместе с тем начальник филиала военного госпиталя не захотел оформлять медицинскую справку для оформления выплат. Аргументировали в госпитале это тем, что ранило парня в Белгородской области, а не в новых регионах и не на Украине, то есть не в зоне проведения СВО.

Теперь Дмитрий пытается оспорить действия начальника госпиталя в Иркутском гарнизонном суде. Заявление уже принято, заведено производство по делу.

Отправят ли срочников, набранных в ходе весеннего призыва, в зону СВО?
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#Белгородская область#Происшествия#Отказ#Ранение#Выплаты#Белгород#Срочник#СВО#БПЛА#Иркутская область
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