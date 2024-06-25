Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Адвокат Сергей Анохин заявил, что его и ему подсудимому Константину Полежаеву угрожали из-за оказания профессиональной помощи. Тревожные сообщения поступали с неизвестных номеров.
«Угрожали лично мне, моей семье», — заявил защитник Сергей Анохин.
Адвокат попросил, чтобы по этой причине слушания прошли в закрытом режиме. Анохин также отметил, что в своей профессиональной деятельности Полежаев в том числе имел отношение к возведению защитных сооружений на границе и разглашение деталей дела в ходе суда нежелательно.
Прокурор Вера Струкова выступила против ходатайства. Суд его по итогу отклонил: рассмотрение дела продолжается сегодня в открытом режиме.