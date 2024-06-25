Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали

Адвокат попросил, чтобы по этой причине слушания прошли в закрытом режиме. Анохин также отметил, что в своей профессиональной деятельности Полежаев в том числе имел отношение к возведению защитных сооружений на границе и разглашение деталей дела в ходе суда нежелательно.