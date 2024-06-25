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Адвокат Полежаева запросил суд в закрытом режиме из-за угроз ему и доверителю

Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали

25 июня 2024, 11:42
Фото: 1MI

Адвокат Полежаева запросил суд в закрытом режиме из-за угроз ему и доверителю

Защитник бывшего замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева Сергей Анохин заявил, что его и его подсудимому поступили жалобы из-за деталей уголовного дела. Адвокат попросил провести заседания в закрытом режиме, но судья отклонил ходатайство.

Адвокат Сергей Анохин заявил, что его и ему подсудимому Константину Полежаеву угрожали из-за оказания профессиональной помощи. Тревожные сообщения поступали с неизвестных номеров.

«Угрожали лично мне, моей семье», — заявил защитник Сергей Анохин.

Адвокат попросил, чтобы по этой причине слушания прошли в закрытом режиме. Анохин также отметил, что в своей профессиональной деятельности Полежаев в том числе имел отношение к возведению защитных сооружений на границе и разглашение деталей дела в ходе суда нежелательно.

Прокурор Вера Струкова выступила против ходатайства. Суд его по итогу отклонил: рассмотрение дела продолжается сегодня в открытом режиме.

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