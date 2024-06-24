Сразу в 10 белгородских поселениях заметили последствия атаки ВСУ

Так, в хуторе Климовое Борисовского района БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом: в нём выбило окна, посекло кровлю. Село Байцуры обстреляли из РСЗО, в результате чего загорелись две постройки на территории одного домовладения, но пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. Также пострадали одно авто, линии газо- и электроснабжения и здание социального объекта — в нём выбило окна и посекло входную группу.