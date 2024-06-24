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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Последствия обстрела

Сразу в 10 белгородских поселениях заметили последствия атаки ВСУ

24 июня 2024, 16:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела
Под огнём оказались населённые пункты трёх муниципалитетов. Предварительно, никто не пострадал. О разрушениях на своей странице в соцсетях рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 24 июня, ВСУ обстреляли три муниципалитета Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нигде нет.

Так, в хуторе Климовое Борисовского района БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом: в нём выбило окна, посекло кровлю. Село Байцуры обстреляли из РСЗО, в результате чего загорелись две постройки на территории одного домовладения, но пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. Также пострадали одно авто, линии газо- и электроснабжения и здание социального объекта — в нём выбило окна и посекло входную группу.

Дроновку Грайворонского округа атаковал беспилотник: из-за сбросов взрывных устройств в одном доме выбило окна, посекло кровлю и забор, пострадала ЛЭП. Жители временно остались без света.

В Шебекинском округе из-за прилёта без света остались сёла Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка.

Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрела
Фото: страница Вячеслава Гладкова
В Белгородской области выросло число пострадавших от атак ВСУ за утро
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