В Шебекино начали демонтаж в пострадавшем от обстрела ВСУ доме

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По данным чиновницы, с сегодняшнего дня на улице Железнодорожной в Шебекино начинается демонтаж дома №18, который пострадал от обстрела ВСУ 14 июня. Там обрушилась часть строения.
По данным чиновницы, на объекте выставили ограждение, завершили разбор завалов и вывезли вещи людей.
Напомним, ранее стало известно, что разрушенная часть дома не подлежит восстановлению, поэтому администрация начала оказывать помощь жителям в вывозе и хранении имущества.
Всего количество погибших при обвале дома достигло пяти человек. Пострадавших — десяти.