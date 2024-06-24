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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

В Шебекино начали демонтаж в пострадавшем от обстрела ВСУ доме

В Шебекино начали демонтаж в пострадавшем от обстрела ВСУ доме

24 июня 2024, 07:18
Фото: 1MI
На сегодняшний день уже завершили разбор завалов и вывезли вещи людей. О начале демонтажных работ рассказала региональный министр строительства Оксана Козлитина.
Сюжет
Обстрел

По данным чиновницы, с сегодняшнего дня на улице Железнодорожной в Шебекино начинается демонтаж дома №18, который пострадал от обстрела ВСУ 14 июня. Там обрушилась часть строения.

По данным чиновницы, на объекте выставили ограждение, завершили разбор завалов и вывезли вещи людей.

Напомним, ранее стало известно, что разрушенная часть дома не подлежит восстановлению, поэтому администрация начала оказывать помощь жителям в вывозе и хранении имущества.

Всего количество погибших при обвале дома достигло пяти человек. Пострадавших — десяти.

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#Кристина Семенчук#Пострадавшие#Шебекино#Помощь#Жители#Погибшие#Белгород#Обстрел#Разрушение#ВСУ#Демонтаж
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