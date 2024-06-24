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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Муром в Белгородской области, ранен мужчина

В Белгородской области выросло число пострадавших от атак ВСУ за утро

24 июня 2024, 07:22
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Муром в Белгородской области, ранен мужчина

У пострадавшего — сотрясение мозга и осколочные ранения. Мужчину везут в белгородскую больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ утром 24 июня атаковали Муром в Шебекинском горокруге. Дроном-камикадзе ударили по ехавшему авто — ранен мужчина.

Пострадавшего везут в белгородскую больницу. У него — сотрясение мозга и множественные осколочные ранения рук и ног.

За утро понедельника это уже четвёртый пострадавший. Ещё трое ранены в результате обстрела Грайворона — речь о двух женщинах и 19-летнем парне.

Накануне, 23 июня, за день от атак ВСУ погиб один человек, пострадали шестеро.

Шестеро белгородцев пострадали, один — погиб. К чему привели вчерашние обстрелы?
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Раненый#Дрон-камикадзе
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