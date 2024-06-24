В Белгородской области выросло число пострадавших от атак ВСУ за утро

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
ВСУ утром 24 июня атаковали Муром в Шебекинском горокруге. Дроном-камикадзе ударили по ехавшему авто — ранен мужчина.
Пострадавшего везут в белгородскую больницу. У него — сотрясение мозга и множественные осколочные ранения рук и ног.
За утро понедельника это уже четвёртый пострадавший. Ещё трое ранены в результате обстрела Грайворона — речь о двух женщинах и 19-летнем парне.
Накануне, 23 июня, за день от атак ВСУ погиб один человек, пострадали шестеро.