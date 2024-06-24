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Филе с сальмонеллой от белгородского производителя нашли в Санкт-Петербурге

Опасную бактерию обнаружили в курином филе от белгородского производителя

24 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI

Филе с сальмонеллой от белгородского производителя нашли в Санкт-Петербурге

Исследователи проверили куриную продукцию в сети супермаркетов «Магнит». В нескольких образцах филе выявили сальмонеллу. Об этом в Россельхознадзоре сообщили изданию 78.ru.

Эксперты организации «Общественный контроль» проверили куриное филе на наличие опасных микроорганизмов, в частности сальмонеллы. Бактерию в итоге обнаружили в продукции от нескольких компаний. В их числе оказалось ООО «Белгородский бройлер», обособленное подразделение «Птицекомбинат Шебекинский».

Также сальмонеллу нашли в продукции компаний ООО «Производственная фирма „Слобода“» и ООО МПК «Полянское». До этого возбудителя нашли в продукции компании ООО «Невская пищевая компания». Филе для анализа купили в сети супермаркетов «Магнит».

Сальмонелла является возбудителем разных острых кишечных инфекций. Характерные признаки отравления: тошнота, высокая температура и проблемы с желудком. Но сегодня болезни, вызываемые этой бактерией, легко лечатся с помощью антибиотиков.

Напомним, недавно исследователи уже находили сальмонеллу в куриных субпродуктах в Белгороде, а до этого в куриных сердечках обнаружили возбудителя листериоза.

Ранее стало известно, что белгородский цыплёнок-бройлер под торговой маркой «Благояр» занял последнее место в рейтинге Роскачества. Чуть лучше результат у «Нашей птички» от того же производителя.

Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты#Курица#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Сальмонелла#Белгород#Магнит
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