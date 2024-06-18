Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах

Отмечается, что эти патогены опасны для человека и могут вызвать заболевание сальмонеллёзом. Специалисты напоминают, что это острое инфекционное заболевание. Вспышки заболевания чаще всего происходят летом, связано это с ухудшением условий хранения продуктов.