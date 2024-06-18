Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В июне 2024 году в белгородскую испытательную лабораторию поступили пробы куриных субпродуктов. По результатам испытаний специалисты обнаружили в них патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.
Отмечается, что эти патогены опасны для человека и могут вызвать заболевание сальмонеллёзом. Специалисты напоминают, что это острое инфекционное заболевание. Вспышки заболевания чаще всего происходят летом, связано это с ухудшением условий хранения продуктов.
Напомним, что ранее в куриных сердечках обнаружили листерии, а в ножках цыплят-бройлеров — антибиотики.