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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В куриных субпродуктах в Белгороде нашли сальмонеллу

Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах

18 июня 2024, 11:07
Фото: 1MI

В куриных субпродуктах в Белгороде нашли сальмонеллу

Анализы провела Белгородская испытательная лаборатория. В куриных субпродуктах обнаружили патогенные микроорганизмы, а также сальмонеллу, сообщает белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В июне 2024 году в белгородскую испытательную лабораторию поступили пробы куриных субпродуктов. По результатам испытаний специалисты обнаружили в них патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

Отмечается, что эти патогены опасны для человека и могут вызвать заболевание сальмонеллёзом. Специалисты напоминают, что это острое инфекционное заболевание. Вспышки заболевания чаще всего происходят летом, связано это с ухудшением условий хранения продуктов.

Напомним, что ранее в куриных сердечках обнаружили листерии, а в ножках цыплят-бройлеров — антибиотики.

Опасную для человека бактерию нашли в куриных сердечках в Белгороде
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Лаборатория#Новости Белгорода#Сальмонелла#Белгород#Субпродукты
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