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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:39

В Белгородской области установили среднюю выраженность проблемы алкоголизма

Белгородцы умирают от алкоголизма или славятся трезвостью? Что говорит рейтинг по РФ

24 июня 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области установили среднюю выраженность проблемы алкоголизма

Каждая пятая смерть в России связана с алкоголем. Но как обстоят дела в Белгородской области и ближайших к ней регионах? Ответы на вопросы дали авторы исследования проекта «Если быть точным», которые собрали данные по всем российским регионам.

В Белгородской области проблема с алкоголем выражена средне: регион не отличается высоким количеством смертей от алкоголя или, наоборот, трезвостью. Такая же ситуация сложилась и у других регионов Центрально-Чернозёмного района.

Наиболее высоко проблема выражена в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Бурятии и Курганской области. Трезвостью же отличаются регионы Северного Кавказа.

Ранее стало известно, что белгородцы с алкоголизмом стали реже обращаться за медицинской помощью, а регион оказался в лидерах Черноземья по количеству выпитого пива — на одного жители пришлось порядка 54,9 литра.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Алкоголизм#Россия#Новости Белгорода#Белгород
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