Белгородцы умирают от алкоголизма или славятся трезвостью? Что говорит рейтинг по РФ

В Белгородской области установили среднюю выраженность проблемы алкоголизма

Каждая пятая смерть в России связана с алкоголем. Но как обстоят дела в Белгородской области и ближайших к ней регионах? Ответы на вопросы дали авторы исследования проекта «Если быть точным», которые собрали данные по всем российским регионам.