Белгородцы умирают от алкоголизма или славятся трезвостью? Что говорит рейтинг по РФ

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Белгородской области проблема с алкоголем выражена средне: регион не отличается высоким количеством смертей от алкоголя или, наоборот, трезвостью. Такая же ситуация сложилась и у других регионов Центрально-Чернозёмного района.
Наиболее высоко проблема выражена в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Бурятии и Курганской области. Трезвостью же отличаются регионы Северного Кавказа.
Ранее стало известно, что белгородцы с алкоголизмом стали реже обращаться за медицинской помощью, а регион оказался в лидерах Черноземья по количеству выпитого пива — на одного жители пришлось порядка 54,9 литра.