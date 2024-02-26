Белгородская область оказалась в лидерах в Черноземье по количеству выпитого пива

В 2023 году на одного жителя Белгородской области приходилось 5,2 литра проданного алкоголя крепче 25 градусов. За год показатели почти не изменились — рост продаж крепкого алкоголя на душу населения составил 0,5%. В 2022 году на одного белгородца также приходилось 5,2 литра крепкого алкоголя.