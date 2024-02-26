Белгородская область оказалась в лидерах в Черноземье по количеству выпитого пива

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В 2023 году на одного жителя Белгородской области приходилось 5,2 литра проданного алкоголя крепче 25 градусов. За год показатели почти не изменились — рост продаж крепкого алкоголя на душу населения составил 0,5%. В 2022 году на одного белгородца также приходилось 5,2 литра крепкого алкоголя.
Спрос на вино вырос всего на 2,1%. На одного белгородца приходилось 3,6 литра винодельческой продукции.
Что касается пива, сидра и медовухи, то розничная продажа этих напитков увеличилась на 0,6%. В прошлом году на человека в регионе приходилось 54,9 литра этих напитков.
В Воронежской области стали употреблять крепких напитков на 8,2% больше, чем в 2022 году. В 2023-м на душу населения пришлось 6,4 литра крепких напитков. Также на одного жителя области пришлось 4,9 литра вина и 47,6 литра пива.
Среднестатистический курянин за год «выпил» 6,1 литра крепкого алкоголя. Рост составил 6,7%. Также на одного жителя Курской области пришлось 4,1 литра вина и 48,4 литра пива.
В Липецкой области на одного жителя пришлось 6,5 литра крепкого алкоголя, 4,5 литра вина и 51,1 литра пива.
В Тамбовской области за год» выпили 5,5 литра крепких напитков на душу населения, 3,4 литра вина, 40,5 литра пива.
Лидерами по потреблению крепкого алкоголя в России стали Карелия (16,1 литра на человека), Сахалинская область (15,1 л), Коми (14,7 л). Самыми непьющими оказались Чечня (менее 0,1 литра на человека), Ингушетия (0,6л), Кабардино-Балкария (1,3л).
Больше всего пива на душу населения было продано в Еврейской автономной области (99,4 л), Ненецком автономном округе (89,5 л) и Хакасии (87,4 л).