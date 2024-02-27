Белгородцы с алкоголизмом стали реже обращаться за медпомощью

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В 2023 году в Белгородской области снизилось число впервые выявленных больных алкоголизмом. Тем временем продажи крепкого алкоголя растут практически во всех регионах Черноземья.
В регионе с 2019 года количество впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью росло. В тот год оно составило 609 человек. В 2020 году их число выросло до 612, в 2021 году — до 656, в 2022 году — до 661. В 2023 году, напротив, показатель снизился до 571 человека.
В соседних регионах наблюдается рост. В Воронежской области по итогам 2022 года выявили 1361 алкоголика, в 2023 году — уже 1423. В Липецкой области на 100 тыс. человек в 2022 году приходилось 51,8 больных алкоголизмом на 100 тыс. человек населения, в 2023 — 53,6. В Тамбовской области конкретные цифры не назвали, но сообщили, что в 2023 году количество больных алкоголизмом сократилось по сравнению с 2022 годом на 7,5%. В Курской области на запрос издания не ответили.
Также названо количество потребляемого спирта в регионах Центрального Черноземья. В Белгородской области этот показатель составил 4,84 л чистого спирта на человека в 2020 году, в 2021 — 5,07 л, в 2022 — 5,38 л. В соседней Воронежской области за эти годы показатель вырос с 5,07 л до 5,56 л. В Курской области наблюдался рост с 4,94 л до 5,52 л, в Липецкой — с 5,52 л до 5,64 л. В Тамбовской области розничная продажа алкоголя снизилась. Если в 2021 году на человека приходилось 4,77 л спирта, то в 2022 показатель уменьшился до 4,68 л.
Добавим, что при сравнении с общероссийскими данными показатели в макрорегионе оказались ниже.
Однако по данным ЕГАИС за четвёртые кварталы 2022 и 2023 годов, по всему Черноземью отмечался рост продаж крепкой алкогольной продукции. В октябре–декабре 2022 года в Белгородской области продали 243 898 дал (декалитров) алкоголя, чуть больше в аналогичный период 2023 года — 244 952 дал. В Воронежской области рост продаж в указанный период был более существенным — 442 898 дал в 2022 году и 470 751 дал в 2023.
В Курской области продажи в четвёртом квартале 2022 года составили 197 052 дал, в 2023 году выросли до 204 622 дал. Больше показатель оказался в Липецкой области — 215 578 дал и 228 359 дал соответственно. В Тамбовской области в октябре–декабре 2022 года продали 154 445 дал, а в аналогичный период 2023 года — 162 740 дал.
Ранее стало известно, что Белгородская область оказалась в лидерах в Черноземье по количеству выпитого пива. В 2023 году на одного белгородца пришлось 54,9 л пивоваренной продукции. Также добавим, что в прошлом году на одного белгородца приходилось 5,2 л проданного алкоголя крепче 25 градусов.