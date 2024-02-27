Белгородцы с алкоголизмом стали реже обращаться за медпомощью

Также названо количество потребляемого спирта в регионах Центрального Черноземья. В Белгородской области этот показатель составил 4,84 л чистого спирта на человека в 2020 году, в 2021 — 5,07 л, в 2022 — 5,38 л. В соседней Воронежской области за эти годы показатель вырос с 5,07 л до 5,56 л. В Курской области наблюдался рост с 4,94 л до 5,52 л, в Липецкой — с 5,52 л до 5,64 л. В Тамбовской области розничная продажа алкоголя снизилась. Если в 2021 году на человека приходилось 4,77 л спирта, то в 2022 показатель уменьшился до 4,68 л.