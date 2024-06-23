«Газель» и частный дом белгородцев стали целью ВСУ

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область: на этот раз под огнём оказался Шебекинский округ. Мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Муроме после атаки БПЛА повреждены одна «Газель» и частный дом — в нём выбило окна, разрушения получила кровля и внутренняя отделка дома. В Красном из-за обстрела пропала электроэнергия.
На месте работают оперативные и аварийные службы. Информацию о последствиях всё ещё уточняют.
Напомним, что сегодня ВСУ также атаковали Грайворонский округ, Борисовский, Белгородский и Краснояружский районы. В Грайвороне погиб один человек, ещё трое пострадали, а в остальных населённых пунктах зафиксировали только разрушения.