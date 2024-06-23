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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

«Газель» и частный дом белгородцев стали целью ВСУ

«Газель» и частный дом белгородцев стали целью ВСУ

23 июня 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney
Под огнём оказались два населённых пункта Шебекинского округа. Пострадавших нет, но есть разрушения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область: на этот раз под огнём оказался Шебекинский округ. Мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Муроме после атаки БПЛА повреждены одна «Газель» и частный дом — в нём выбило окна, разрушения получила кровля и внутренняя отделка дома. В Красном из-за обстрела пропала электроэнергия.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Информацию о последствиях всё ещё уточняют.

Напомним, что сегодня ВСУ также атаковали Грайворонский округ, Борисовский, Белгородский и Краснояружский районы. В Грайвороне погиб один человек, ещё трое пострадали, а в остальных населённых пунктах зафиксировали только разрушения.

Сразу четыре белгородских поселения попали под огонь ВСУ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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