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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:00

Сразу четыре белгородских поселения попали под огонь ВСУ

Сразу четыре белгородских поселения попали под огонь ВСУ

23 июня 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Повреждения зафиксировали в населённых пунктах Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, а также Грайворонского округа. Пострадавших нет. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали четыре населённых пункта Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в Грузском Борисовского района три беспилотника повредили два частных дома, в одном из них загорелась кровля. В Безымено Грайворонского округа беспилотник сбросил два боеприпаса, повреждён один коммерческий объект.

В Дубовом Белгородского района дрон-камикадзе атаковал одно домовладение, а в Демидовке Краснояружского района повреждён объект системы водоснабжения.

Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день: в Грайвороне погиб мирный житель, ещё трое пострадали. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе дважды срабатывала ракетная опасность. В первый раз зафиксировали некоторые разрушения.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Борисовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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