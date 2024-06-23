Сразу четыре белгородских поселения попали под огонь ВСУ

Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день: в Грайвороне погиб мирный житель, ещё трое пострадали. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе дважды срабатывала ракетная опасность. В первый раз зафиксировали некоторые разрушения.