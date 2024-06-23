Сразу четыре белгородских поселения попали под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали четыре населённых пункта Белгородской области. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, в Грузском Борисовского района три беспилотника повредили два частных дома, в одном из них загорелась кровля. В Безымено Грайворонского округа беспилотник сбросил два боеприпаса, повреждён один коммерческий объект.
В Дубовом Белгородского района дрон-камикадзе атаковал одно домовладение, а в Демидовке Краснояружского района повреждён объект системы водоснабжения.
Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день: в Грайвороне погиб мирный житель, ещё трое пострадали. В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе дважды срабатывала ракетная опасность. В первый раз зафиксировали некоторые разрушения.