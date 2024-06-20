bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Прокуратура

Прокуратура нашла белгородскую компанию, вносившую агрохимикаты без предупреждения

20 июня 2024, 13:28
Фото: 1MI
Прокуратура
Организация не оповестила население о планах внести агрохимикаты и пестициды, что является нарушением. По итогам проверки гендиректору компании внесли представление, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Компания в Вейделевском районе не предупредила население, что собирается провести работы по внесению агрохимикатов в почву. При этом организация была обязана это сделать.

Нарушение выявила прокуратура в ходе проверки. В итоге гендиректору компании внесли представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что Россельхознадзор ранее предупредил о продуктах, в которых нашли превышение норм по пестицидам и агрохимикатам. Превышение выявили в огурцах, пекинской капусте, картофеле.

В белгородских малине, огурцах и картошке нашли пестициды и агрохимикаты
Узнать подробнее
Читайте также:
Появление красных луж в Белгородской области может быть связано со сливом пестицидовВ мандаринах нескольких торговых сетей нашли следы пестицидовВ Белгородской области зафиксировали факты гибели пчёл из-за пестицидов
#Ангелина Зиброва#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Прокуратура#Проверка#Новости Белгорода#Пестициды#Белгород#Агрохимикаты
Подпишитесь
Стихия обрушилась на Белгородскую область: что известно о последствиях
Сегодня, 13:47
Белгородские силовики провели массовую проверку мигрантов на стройках
Сегодня, 12:19
Начали, но не начали: Геннадия Бобрицкого так и не встретили в Свердловском суде
Сегодня, 10:04
Белгородэнерго восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное стихией
Сегодня, 15:03
«Мы ничего не скрываем». Белгородский приют «Лучик надежды» вновь обвинили в Сети
Сегодня, 11:35
БИК напоминает белгородскому бизнесу о дополнительных возможностях при покупке земли
Сегодня, 13:09