Прокуратура нашла белгородскую компанию, вносившую агрохимикаты без предупреждения

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Компания в Вейделевском районе не предупредила население, что собирается провести работы по внесению агрохимикатов в почву. При этом организация была обязана это сделать.
Нарушение выявила прокуратура в ходе проверки. В итоге гендиректору компании внесли представление. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что Россельхознадзор ранее предупредил о продуктах, в которых нашли превышение норм по пестицидам и агрохимикатам. Превышение выявили в огурцах, пекинской капусте, картофеле.