В белгородских малине, огурцах и картошке нашли пестициды и агрохимикаты

Всего за девять месяцев 2023 года специалисты управления Россельхознадзора провели 29 выездных обследований и отобрали 78 проб вегетативных и генеративных частей растений. Образцы взяли для того, чтобы определить, содержится ли в них остаточное количество пестицидов и агрохимикатов.