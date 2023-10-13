В белгородских малине, огурцах и картошке нашли пестициды и агрохимикаты

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Результаты экспертизы показали, что в пяти случаях установлено превышение допустимых норм вредных веществ. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов обнаружили в пекинской капусте, малине, огурцах и картофеле.
В прокуратуру направили два заявления на разрешение проведения внеплановых проверок в отношении нарушителей. Одну проверку уже провели: нарушение регламентов применения пестицидов выявили в ООО «Заря 2000» из Прохоровского района.
В отношении должностного лица составили протокол об административном нарушении, а также выдано два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Напомним, что в сентябре в огурцах нашли нитраты, а в пекинской капусте и картофеле — высокое содержание пестицидов тиаметоксама и дифеноконозола.