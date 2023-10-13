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Картофель

В белгородских малине, огурцах и картошке нашли пестициды и агрохимикаты

13 октября 2023, 13:16
Фото: 1MI
Картофель
Всего за девять месяцев 2023 года специалисты управления Россельхознадзора провели 29 выездных обследований и отобрали 78 проб вегетативных и генеративных частей растений. Образцы взяли для того, чтобы определить, содержится ли в них остаточное количество пестицидов и агрохимикатов.

Результаты экспертизы показали, что в пяти случаях установлено превышение допустимых норм вредных веществ. Остаточное количество пестицидов и агрохимикатов обнаружили в пекинской капусте, малине, огурцах и картофеле.

В прокуратуру направили два заявления на разрешение проведения внеплановых проверок в отношении нарушителей. Одну проверку уже провели: нарушение регламентов применения пестицидов выявили в ООО «Заря 2000» из Прохоровского района.

В отношении должностного лица составили протокол об административном нарушении, а также выдано два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, что в сентябре в огурцах нашли нитраты, а в пекинской капусте и картофеле — высокое содержание пестицидов тиаметоксама и дифеноконозола.

Нитраты и пестициды нашли в белгородских огурцах, капусте и картофеле
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#Белгородская область#Прохоровский район#Картофель#Пестициды#Огурцы#Белгород#Агрохимикаты#Малина#Александра Склярова
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