Двое школьников в Белгородской области отравились неизвестным веществом

Напомним, что в начале мая в Прохоровском районе пострадали пятеро учеников гимназии. С отравлением их доставили в больницу. Причём одного из учеников пришлось направить в реанимацию. Как оказалось, школьники попали в больницу из-за отравления успокоительным.