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Двое школьников в Белгородской области отравились неизвестным веществом

Двое школьников в Белгородской области отравились неизвестным веществом

29 сентября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Старом Осколе. Детей госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью юных пациентов ничего не угрожает. Тем временем полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Старом Осколе двое школьников отравились неизвестным веществом. Семилетних мальчиков госпитализировали 27 сентября.

Сообщается, что они выпили неизвестную жидкость. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Полицейские проводят проверку по факту отравления школьников.

Напомним, что в начале мая в Прохоровском районе пострадали пятеро учеников гимназии. С отравлением их доставили в больницу. Причём одного из учеников пришлось направить в реанимацию. Как оказалось, школьники попали в больницу из-за отравления успокоительным.

Ученики белгородской гимназии попали в больницу из-за отравления успокоительным
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Школьники#Дети#Новости Старого Оскола#Отравление#Инна Рогова
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