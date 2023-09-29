Двое школьников в Белгородской области отравились неизвестным веществом

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Старом Осколе двое школьников отравились неизвестным веществом. Семилетних мальчиков госпитализировали 27 сентября.
Сообщается, что они выпили неизвестную жидкость. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Полицейские проводят проверку по факту отравления школьников.
Напомним, что в начале мая в Прохоровском районе пострадали пятеро учеников гимназии. С отравлением их доставили в больницу. Причём одного из учеников пришлось направить в реанимацию. Как оказалось, школьники попали в больницу из-за отравления успокоительным.