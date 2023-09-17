Самолёт распылил химически опасные вещества в Белгородской области — фейк

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В комментариях губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появился слух о состоявшейся химической атаке на регион. Об этом написала одна из жительниц области. Однако региональный оперштаб опроверг эту информацию.
По словам белгородки, в пятницу, 15 сентября, над одним из посёлков в Ровеньском районе пролетел подозрительный самолёт, от которого на небе на протяжении долгого времени оставался белый след. При этом, утверждает жительница, след не рассеивался, а становился шире.
О видах химических атак женщина узнала на курсах по гражданской безопасности. Одним из них, по её словам, является распыление химических веществ с самолёта.
Что происходит? Вражеский самолёт пролетел на нашу территорию? Прошу провести пробу воздуха, воды и почвы.
попросила белгородка
Однако в региональном оперштабе появившуюся информацию опровергли: на территории Ровеньского района не было никаких инцидентов, которые угрожали бы безопасности жителей.