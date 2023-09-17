Самолёт распылил химически опасные вещества в Белгородской области — фейк

По словам белгородки, в пятницу, 15 сентября, над одним из посёлков в Ровеньском районе пролетел подозрительный самолёт, от которого на небе на протяжении долгого времени оставался белый след. При этом, утверждает жительница, след не рассеивался, а становился шире.