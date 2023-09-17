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На Белгородскую область не совершалась химическая атака

Самолёт распылил химически опасные вещества в Белгородской области — фейк

17 сентября 2023, 08:04
Фото: 1MI

На Белгородскую область не совершалась химическая атака

По мнению жительницы региона, в пятницу на регион была совершена химическая атака. Она написала об этом в комментариях губернатора. Там же региональный оперштаб опроверг появившиеся слухи.
Сюжет
Фейк

В комментариях губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появился слух о состоявшейся химической атаке на регион. Об этом написала одна из жительниц области. Однако региональный оперштаб опроверг эту информацию.

По словам белгородки, в пятницу, 15 сентября, над одним из посёлков в Ровеньском районе пролетел подозрительный самолёт, от которого на небе на протяжении долгого времени оставался белый след. При этом, утверждает жительница, след не рассеивался, а становился шире.

О видах химических атак женщина узнала на курсах по гражданской безопасности. Одним из них, по её словам, является распыление химических веществ с самолёта.

Что происходит? Вражеский самолёт пролетел на нашу территорию? Прошу провести пробу воздуха, воды и почвы.
попросила белгородка

Однако в региональном оперштабе появившуюся информацию опровергли: на территории Ровеньского района не было никаких инцидентов, которые угрожали бы безопасности жителей.

Ответ операштаба на обращение жительницыОтвет операштаба на обращение жительницы
Ответ операштаба на обращение жительницы
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Ровеньский район#Самолёт#Фейк#Фейки#СВО#Александра Склярова#Фейковая новость
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