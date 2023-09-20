Нитраты и пестициды нашли в белгородских огурцах, капусте и картофеле

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Специалисты Россельхознадзора провели проверку на наличие остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов. Для исследования взяли 64 пробы вегетативных частей растений и различных видов растениеводческой продукции.
Превышение допустимых норм содержания вредных веществ обнаружили в четырёх случаях. Так, в огурцах нашли нитраты, а в пекинской капусте и картофеле — недопустимое содержание пестицидов тиаметоксама и дифеноконозола.
Управление Россельхознадзора направило в органы прокуратуры два заявления, в которых просит провести внеплановую проверку нарушителей. На сегодняшний день одна проверка уже проведена. Вторая ещё находится на согласовании.