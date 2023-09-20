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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:08

Огурцы

Нитраты и пестициды нашли в белгородских огурцах, капусте и картофеле

20 сентября 2023, 11:06
Фото: 1MI
Огурцы
В отношении нарушителей специалисты проведут внеплановую проверку. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты Россельхознадзора провели проверку на наличие остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов. Для исследования взяли 64 пробы вегетативных частей растений и различных видов растениеводческой продукции.

Превышение допустимых норм содержания вредных веществ обнаружили в четырёх случаях. Так, в огурцах нашли нитраты, а в пекинской капусте и картофеле — недопустимое содержание пестицидов тиаметоксама и дифеноконозола.

Управление Россельхознадзора направило в органы прокуратуры два заявления, в которых просит провести внеплановую проверку нарушителей. На сегодняшний день одна проверка уже проведена. Вторая ещё находится на согласовании.

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#Белгородская область#Капуста#Картофель#Пестициды#Белгород#Нитраты#Александра Склярова#Оугрцы
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