Угарный газ, оксид азота, пыль: какие вещества нашли в выбросах цемзавода и сколько?

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:02
После встречи с гендиректором цемзавода Юрием Андросовым Бел.Ру направило ему запрос с просьбой поделиться данными о количестве пыли в выбросах с предприятия. Ответ мы получили 25 сентября — через четыре дня.
Согласно нормативам Роспотребнадзора для белгородского предприятия допустимым после очистки считается содержание в выбросах:
Эти данные редакции предоставили в цемзаводе. Также там поделились результатами проверок экспертами Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). Им удалось установить, что в паре с предприятия содержится:
Редакция Бел.Ру обратила внимание на то, что показатели приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела. Например, норма содержания оксида углерода (угарного газа) составляет 9,8 мг на метр кубический. У цемзавода ЦЛАТИ насчитал «меньше 30 мг». То есть это может быть как 1 мг, так и 29 мг.
За конкретикой журналисты обратились непосредственно в центр. По телефону нам сообщили следующее:
Информация, которую мы выполняем в рамках госзаданий либо для администрации, — конфиденциальная. Мы проводим замеры. О результатах вы можете спросить у наших заказчиков. Например, у Росприроднадзора. А вот что дальше с этими исследованиями, как они влияют, какой они фактор антропогенный несут — это вопрос не к нами.
Иными словами, давать никакие комментарии по исследованиям давать в ЦЛАТИ «не уполномочены». Бел.Ру направило в ведомство официальный запрос с просьбой прокомментировать исследования выбросов с цемзавода.
Подробнее о ситуации с выпадением пыли в городе можно прочесть в нашем отдельном обширном материале.