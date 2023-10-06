Угарный газ, оксид азота, пыль: какие вещества нашли в выбросах цемзавода и сколько?

Редакция Бел.Ру обратила внимание на то, что показатели приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела. Например, норма содержания оксида углерода (угарного газа) составляет 9,8 мг на метр кубический. У цемзавода ЦЛАТИ насчитал «меньше 30 мг». То есть это может быть как 1 мг, так и 29 мг.