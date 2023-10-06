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Угарный газ, рисунок нейросети

Угарный газ, оксид азота, пыль: какие вещества нашли в выбросах цемзавода и сколько?

6 октября 2023, 16:00
Фото: Kandinsky
Угарный газ, рисунок нейросети

В выбросах с цемзавода обнаружили угарный газ, пыль и оксид азота

Бел.Ру направило руководству АО «Белгородский цемент» официальный запрос: редакцию интересовали результаты проверки выбросов с предприятия филиалом ЦЛАТИ. Оказалось, что в паре с цемзавода есть угарный газ, но сколько конкретно — назвать журналистам отказались.

После встречи с гендиректором цемзавода Юрием Андросовым Бел.Ру направило ему запрос с просьбой поделиться данными о количестве пыли в выбросах с предприятия. Ответ мы получили 25 сентября — через четыре дня.

Согласно нормативам Роспотребнадзора для белгородского предприятия допустимым после очистки считается содержание в выбросах:

  • Пыли: 9,5 мг на метр кубический
  • Азота диоксида: 24,7 мг на метр кубический
  • Азота оксида: 4 мг на метр кубический
  • Углерода оксида: 9,8 мг на метр кубический

Эти данные редакции предоставили в цемзаводе. Также там поделились результатами проверок экспертами Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). Им удалось установить, что в паре с предприятия содержится:

  • Пыли: 9,24 мг на метр кубический
  • Азота диоксида: меньше 75 мг на метр кубический
  • Азота оксид: меньше 10 мг на метр кубический
  • Углерода оксид: меньше 30 мг на метр кубический

Редакция Бел.Ру обратила внимание на то, что показатели приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела. Например, норма содержания оксида углерода (угарного газа) составляет 9,8 мг на метр кубический. У цемзавода ЦЛАТИ насчитал «меньше 30 мг». То есть это может быть как 1 мг, так и 29 мг.

За конкретикой журналисты обратились непосредственно в центр. По телефону нам сообщили следующее:

Информация, которую мы выполняем в рамках госзаданий либо для администрации, — конфиденциальная. Мы проводим замеры. О результатах вы можете спросить у наших заказчиков. Например, у Росприроднадзора. А вот что дальше с этими исследованиями, как они влияют, какой они фактор антропогенный несут — это вопрос не к нами.

Иными словами, давать никакие комментарии по исследованиям давать в ЦЛАТИ «не уполномочены». Бел.Ру направило в ведомство официальный запрос с просьбой прокомментировать исследования выбросов с цемзавода.

Подробнее о ситуации с выпадением пыли в городе можно прочесть в нашем отдельном обширном материале.

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#Проверка#Эксклюзив#Цемзавод#Угарный газ#Белгород#Пыль#Артем Черненко#ЦЛАТИ
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