В Белгородской области зафиксировали факты гибели пчёл из-за пестицидов

Как сообщила Проворная, резонансная история с мором пчёл была зафиксирована в 2019 году.
Мы установили, что мор пчёл был действительно связан с тем, что применялись пестициды. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 2022 году. Обращения по подмору продолжались. Их было немного, не в таком количестве, как ранее.
Татьяна Проворная
Проворная добавила, что всего в текущем году исследовали 27 образцов. В половине случаев было обнаружено содержание пестицидов.
Напомним, в мае–июне 2019 года в управление Россельхознадзора по Белгородской области поступили многочисленные обращения пчеловодов по фактам массовой гибели пчёл. Тогда пострадало около 1400 пчелосемей, из которых некоторым нанесли урон на 60-70%, а некоторые семьи вымерли совсем.