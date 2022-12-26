В Белгородской области зафиксировали факты гибели пчёл из-за пестицидов

Напомним, в мае–июне 2019 года в управление Россельхознадзора по Белгородской области поступили многочисленные обращения пчеловодов по фактам массовой гибели пчёл. Тогда пострадало около 1400 пчелосемей, из которых некоторым нанесли урон на 60-70%, а некоторые семьи вымерли совсем.