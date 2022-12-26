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В Белгородской области зафиксировали факты гибели пчёл из-за пестицидов

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Об этом сообщила заместитель руководителя Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Татьяна Проворная. В половине исследуемых образцов было обнаружено содержание пестицидов.

Как сообщила Проворная, резонансная история с мором пчёл была зафиксирована в 2019 году.

Мы установили, что мор пчёл был действительно связан с тем, что применялись пестициды. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 2022 году. Обращения по подмору продолжались. Их было немного, не в таком количестве, как ранее.
Татьяна Проворная

Проворная добавила, что всего в текущем году исследовали 27 образцов. В половине случаев было обнаружено содержание пестицидов.

Напомним, в мае–июне 2019 года в управление Россельхознадзора по Белгородской области поступили многочисленные обращения пчеловодов по фактам массовой гибели пчёл. Тогда пострадало около 1400 пчелосемей, из которых некоторым нанесли урон на 60-70%, а некоторые семьи вымерли совсем.

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#Общество#Белгородская область#Пчелы#Подмор#Исследование#Кристина Семенчук
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