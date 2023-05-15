Появление красных луж в Белгородской области может быть связано со сливом пестицидов

В начале апреля в Красногвардейском и Красненском районах жители заметили две необычные лужи — цвет у них был красный. Запах же, как отмечают очевидцы, был химический. Власти заботливо огородили пугающий водоём. Ранее предполагали, что в районах произошла утечка вещества для протравливания семян.