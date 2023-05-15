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Появление красных луж в Белгородской области может быть связано со сливом пестицидов

15 мая 2023, 20:50
Фото: Евгений Денисов / "ВКонтакте"
В образцах почвы, взятых в местах загрязнённых неизвестной красной жидкостью, обнаружили недопустимое количество пестицидов. Белгородцу, который слил пестициды, придётся восстановить испорченный земельный участок.
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Вода

В начале апреля в Красногвардейском и Красненском районах жители заметили две необычные лужи — цвет у них был красный. Запах же, как отмечают очевидцы, был химический. Власти заботливо огородили пугающий водоём. Ранее предполагали, что в районах произошла утечка вещества для протравливания семян.

Специалисты из Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» взяли пробы почвы и жидкости из необычных луж и обнаружили, что в них содержится недопустимое количество пестицидов.

В образцах было установлено содержание более 15 видов пестицидов. Все пестициды имеют различную химическую природу и относятся к различным группам по классификациям. Это нетипично для пестицидов, если мы берём какой-то конкретный разрешённый пестицид: как правило, в препаратах содержится не более трёх-четырёх действующих веществ. Это может быть связано со сливом пестицидов. Возможно, это результат действия человека.
Татьяна Проворная, замруководителя Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Из-за пестицидов участки земли, где образовались красные лужи, были испорчены. Нарушителю придётся восстановить земельный участок до исходного состояния, сообщила Яна Боровская, начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Нарушитель пока не найден, поэтому данные материала передали в правоохранительные органы.

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#Александра Склярова#Красные лужи#Вода#Экология#Белгородская область#Красногвардейский район#Красненский район
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