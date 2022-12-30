В мандаринах нескольких торговых сетей нашли следы пестицидов

Роскачество провело лабораторные исследования цитрусов на содержание 396 самых распространённых пестицидов, которые регулируются законом. В итоге во всех пяти марках мандаринов выявили химические следы.
В числе торговых марок фруктов — «Клеменулес» и Global Village, которые были приобретены в сетях Metro, «Перекрёсток», «Ашан», «Лента» и «Пятёрочка».
Роскачество подтвердило наличие пестицидов в мякоти мандаринов. Однако содержание нитратов не превышает допустимой концентрации. Меньше всего химии содержится в марке «Клеменулес» — 36 мкг/кг. Больше — в Global Village (48 мкг/кг).
Эксперты рекомендуют покупателям тщательно мыть цитрусы перед употреблением. Использовать цедру для настойки или чая нужно аккуратнее, так как именно в ней находится большее количество концентратов.
Ранее белгородские исследователи выявили пестициды в липецких яблоках. В испытательной лаборатории провели более 12 тыс. исследований на химикаты, были установлены положительные случаи.