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В мандаринах нескольких торговых сетей нашли следы пестицидов

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
Роскачество выявило следы пестицидов в мякоти мандаринов, продающихся в пяти торговых сетях. При этом содержание нитратов не превышает допустимой концентрации, пишет РИА «Новости».

Роскачество провело лабораторные исследования цитрусов на содержание 396 самых распространённых пестицидов, которые регулируются законом. В итоге во всех пяти марках мандаринов выявили химические следы.

В числе торговых марок фруктов — «Клеменулес» и Global Village, которые были приобретены в сетях Metro, «Перекрёсток», «Ашан», «Лента» и «Пятёрочка».

Роскачество подтвердило наличие пестицидов в мякоти мандаринов. Однако содержание нитратов не превышает допустимой концентрации. Меньше всего химии содержится в марке «Клеменулес» — 36 мкг/кг. Больше — в Global Village (48 мкг/кг).

Эксперты рекомендуют покупателям тщательно мыть цитрусы перед употреблением. Использовать цедру для настойки или чая нужно аккуратнее, так как именно в ней находится большее количество концентратов.

Ранее белгородские исследователи выявили пестициды в липецких яблоках. В испытательной лаборатории провели более 12 тыс. исследований на химикаты, были установлены положительные случаи.

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#София Чугай#Общество#Роскачество#Исследование#Мандарины#Торговые сети#Пестициды#Лента#Пятёрочка#Ашан#Перекрёсток
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