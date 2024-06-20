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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Ограждение вокруг места двухлетней трагедии в Белгороде сильно повредилось

Как второй прилёт: ограждение вокруг места трагедии на Маяковского выглядит плачевно

20 июня 2024, 11:24
Фото: bel.ru

Ограждение вокруг места двухлетней трагедии в Белгороде сильно повредилось

Подписчики Бел.Ру заметили, что ограждение вокруг пострадавшей из-за падения осколков «Точки-У» 3 июля 2022 года территории находится в плачевном состоянии. Есть вероятность, что его испортили вандалы.

Читатели Бел.Ру обратили внимание на то, что разукрашенный пластик поверх ограждения места трагедии 3 июля 2022 года осыпался со стороны улица Попова. Что стало причиной повреждений — неизвестно. Но, судя по нанесённым поверх сколов граффити, это может быть делом рук вандалов.

Напомним, что по замыслу мэрии на месте разрушенного осколками «Точки-У» дома должен появиться современный детский сад с бассейном и зимним садом.

В результате трагедии 3 июля 2022 года погибло пять человек.

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