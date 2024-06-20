Как второй прилёт: ограждение вокруг места трагедии на Маяковского выглядит плачевно

Читатели Бел.Ру обратили внимание на то, что разукрашенный пластик поверх ограждения места трагедии 3 июля 2022 года осыпался со стороны улица Попова. Что стало причиной повреждений — неизвестно. Но, судя по нанесённым поверх сколов граффити, это может быть делом рук вандалов.