Как второй прилёт: ограждение вокруг места трагедии на Маяковского выглядит плачевно

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Читатели Бел.Ру обратили внимание на то, что разукрашенный пластик поверх ограждения места трагедии 3 июля 2022 года осыпался со стороны улица Попова. Что стало причиной повреждений — неизвестно. Но, судя по нанесённым поверх сколов граффити, это может быть делом рук вандалов.
Напомним, что по замыслу мэрии на месте разрушенного осколками «Точки-У» дома должен появиться современный детский сад с бассейном и зимним садом.
В результате трагедии 3 июля 2022 года погибло пять человек.