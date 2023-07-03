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Published Сегодня, 11:27

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Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было

3 июля 2023, 11:27
Фото: 1MI

Белгородцы вспоминают трагедию на улице Маяковского

Ровно год назад, 3 июля, белгородцы проснулись от громких залпов работы ПВО. В небе раздался взрыв, через несколько секунд обломок ракеты упал и взорвался среди частных домов на улице Маяковского. В результате трагедии пять человек погибли, множество домов получили повреждения.

Ночь со 2 на 3 июля 2022 года не забудет ни один житель Белгорода. На тот момент это была самая страшная ночь для каждого горожанина с начала СВО.

В 03:05 в небе над городом произошёл взрыв — ВСУ атаковали город ракетами «Точка-У». Все они были сбиты средствами ПВО, однако часть ракеты упала на жилой дом.

На месте происшествия возник пожар. В многоэтажках рядом взрывной волной выбило оконные стёкла и рамы. Местные жители находились в шоке от происходящего.

В результате трагедии погибло пять человек. Жертвами стали женщина, её мать и дети — семья, переехавшая в Белгород из Харьковской области после начала боевых действий на Украине. Ещё одним погибшим стал бывший муж женщины.

Четверо человек пострадало. Один из них — 10-летний мальчик, попавший в больницу с сотрясением мозга и контузией глаз.

В общей сложности пострадало более 500 квартир, повреждено 119 индивидуальных жилых строений, некоторые из них пришлось сносить. Восстановительные работы начались уже 4 июля.

Фото: 1MI

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов Белгородской области. Семьям погибших и пострадавших пообещали материальную компенсацию: 3 млн рублей родственникам погибших, 500 тыс. рублей — получившим ранения.

С первого дня место трагедии в областном центре стало народным мемориалом. Неравнодушные горожане приносили цветы, свечи и игрушки на пересечение улиц Попова — Маяковского в память о погибших.

Позже губернатор Вячеслав Гладков поручил возвести на месте разрушенного жилого квартала современный детский сад с бассейном и зимним садом. В концепции строения глава региона попросил отразить память о трагедии.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
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