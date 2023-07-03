Трагедия на улице Маяковского в Белгороде год назад: как это было

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Ночь со 2 на 3 июля 2022 года не забудет ни один житель Белгорода. На тот момент это была самая страшная ночь для каждого горожанина с начала СВО.
В 03:05 в небе над городом произошёл взрыв — ВСУ атаковали город ракетами «Точка-У». Все они были сбиты средствами ПВО, однако часть ракеты упала на жилой дом.
На месте происшествия возник пожар. В многоэтажках рядом взрывной волной выбило оконные стёкла и рамы. Местные жители находились в шоке от происходящего.
В результате трагедии погибло пять человек. Жертвами стали женщина, её мать и дети — семья, переехавшая в Белгород из Харьковской области после начала боевых действий на Украине. Ещё одним погибшим стал бывший муж женщины.
Четверо человек пострадало. Один из них — 10-летний мальчик, попавший в больницу с сотрясением мозга и контузией глаз.
В общей сложности пострадало более 500 квартир, повреждено 119 индивидуальных жилых строений, некоторые из них пришлось сносить. Восстановительные работы начались уже 4 июля.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела объектов гражданской инфраструктуры населённых пунктов Белгородской области. Семьям погибших и пострадавших пообещали материальную компенсацию: 3 млн рублей родственникам погибших, 500 тыс. рублей — получившим ранения.
С первого дня место трагедии в областном центре стало народным мемориалом. Неравнодушные горожане приносили цветы, свечи и игрушки на пересечение улиц Попова — Маяковского в память о погибших.
Позже губернатор Вячеслав Гладков поручил возвести на месте разрушенного жилого квартала современный детский сад с бассейном и зимним садом. В концепции строения глава региона попросил отразить память о трагедии.