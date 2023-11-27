Владельцы дома на Маяковского должны принять решение о новом жилье до конца года

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По словам градоначальника, на сегодняшний день два объекта в Белгороде, которые были повреждены в результате обстрелов ВСУ, находятся в завершающей стадии. Там работы завершат до конца года. Ещё четыре объекта восстановят в 2024 году. Два из них до марта, а два — до конца следующего года.
По двум объектам с собственниками проводят индивидуальную работу по подбору жилья, соответствующего площади пострадавшего имущества.
Валентин Демидов
Речь идёт о недвижимости на улице Маяковского. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, до бесконечности подбирать жильё невозможно.
У нас прошло полтора года. А если люди не примут решение ещё два года? А потом всё заканчивается только одним: «Вы нам не предоставляете». Потом начинаются вопросы, что не договорились с соседями, родственниками, не определятся сами. Я предлагаю дать предложения по двум жилым помещениям в рамках действующего законодательства до конца 2023 года. Остаётся месяц. Хотел попросить, чтобы лично доложили предложения. Потом встречаемся с собственниками. Примут решение сами — замечательно, если нет — решение принимаем мы.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что белгородка, которая владела уничтоженным домом на Маяковского, живёт в Крыму.