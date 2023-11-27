Владельцы дома на Маяковского должны принять решение о новом жилье до конца года

По словам градоначальника, на сегодняшний день два объекта в Белгороде, которые были повреждены в результате обстрелов ВСУ, находятся в завершающей стадии. Там работы завершат до конца года. Ещё четыре объекта восстановят в 2024 году. Два из них до марта, а два — до конца следующего года.