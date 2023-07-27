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Каким будет новый детсад на месте трагедии на Маяковского в Белгороде?

27 июля 2023, 10:57
Фото: страница губернатора Белгородской области в соцсети

Новый детсад на улице Маяковского в Белгороде начнут строить в 2024 году

Детский сад рассчитан на 150 мест. В нём появятся бассейн, спортивный и музыкальный залы, учебные зоны. Ещё один детсад построят в микрорайоне Жемчужина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники архитектурно-градостроительного совета утвердили концепции двух новых детских садов и рассмотрели проекты двух жилых кварталов в Белгороде.

Согласно концепции, будущий детский сад на улице Маяковского в Белгороде рассчитан на 150 мест. В здании оборудуют бассейн, музыкальный зал, холл с зоной ожидания родителей и пищевой блок. На втором этаже будет спортивный зал, учебная зона и галерея. Игровые и спальни планируют разместить на двух этажах. Название учреждения выберет коллектив детского сада.

Вячеслав Гладков предложил внести в концепцию дошкольного учреждения некоторые корректировки:

«Спортивный зал должен обязательно иметь выход на веранду с озеленением, чтобы в летнее время дети могли босиком заниматься физкультурой на свежем воздухе»,

— пояснил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков просил отразить в концепции детского сада на улице Маяковского память о трагическом событии 3 июля 2022 года.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Также участники совета утвердили проект детсада в микрорайоне Жемчужина на 350 мест. В трёхэтажном здании оборудуют бассейн, музыкальные и спортивные залы, пищеблок, медкабинет. Лифт соединит этажи, а на территории здания построят террасу для занятий физкультурой на открытом воздухе. Проект планируют завершить в следующем году.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Помимо этого, градостроительный совет предварительно рассмотрел проекты новых жилых кварталов в Белгороде — на берегу Северского Донца и в микрорайоне Новом.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Первый проект продумали для улицы Студенческой, площадь — 65 га. В многоквартирные дома заселят порядка 19,5 тыс. белгородцев. Застройщик обеспечит необходимую инфраструктуру: детсады, школы, пляж, ФОК, бассейн и зону для прогулок.

Второй проект представляет собой два четырёхэтажных дома на 88 квартир в микрорайоне Новый на улице Газовиков. Застройка включает в себя подземный паркинг, спортивные и игровые площадки, а также зоны отдыха.

Гладков: В концепции детсада на Маяковского должны отразить память о трагедии
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#Таисия Некрасова#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Строительство жилья#Вячеслав Гладков#Архитектурно-градостроительный Совет#Детсад
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