Каким будет новый детсад на месте трагедии на Маяковского в Белгороде?

Первый проект продумали для улицы Студенческой, площадь — 65 га. В многоквартирные дома заселят порядка 19,5 тыс. белгородцев. Застройщик обеспечит необходимую инфраструктуру: детсады, школы, пляж, ФОК, бассейн и зону для прогулок.



Второй проект представляет собой два четырёхэтажных дома на 88 квартир в микрорайоне Новый на улице Газовиков. Застройка включает в себя подземный паркинг, спортивные и игровые площадки, а также зоны отдыха.