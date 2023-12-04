Белгородцы из разрушенного дома на Маяковского всё ещё не договорились о новом жилье

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в пострадавшем из-за осколка ракеты дома на улица Маяковского проживали четыре собственника. Вопрос по восстановлению дома до сих пор не решён: дело в том, что все четверо не могут договориться между собой. Так, одна женщина проживает в Крыму, одна — в Белгороде, а одна — в Санкт-Петербурге.
Каждый хочет своё: кому-то дом в Крыму, кому-то — квартиру в Подмосковье, кому-то — восстановить дом в Белгороде. Проблема в том, что не можем начать только из-за того, что собственники не могут договориться между собой. Просил, чтобы решение на семейном совете приняли до конца недели. Потому что уже полтора года прошло — давно бы уже построили. Нужно пытаться убедить. Хотя понимаю, что там проблема больше семейная, чем организационная с нашей стороны.
Вячеслав Гладков
Глава региона также отметил, что даже в такой ситуации крайними для жителей всё равно будут главы регионов и областей, якобы бросившие людей. По этой причине к каждой ситуации нужно подходить внимательно и в индивидуальном порядке.
Напомним, что ночью 3 июля 2022 года над городом сработало ПВО. Удалось сбить три ракеты, но снаряд одной из них сдетонировал прямо в центре Белгорода — над жилыми постройками. Повреждения в результате получили 26 МКД, некоторые частные дома оказались полностью разрушенными.