Белгородцы из разрушенного дома на Маяковского всё ещё не договорились о новом жилье

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в пострадавшем из-за осколка ракеты дома на улица Маяковского проживали четыре собственника. Вопрос по восстановлению дома до сих пор не решён: дело в том, что все четверо не могут договориться между собой. Так, одна женщина проживает в Крыму, одна — в Белгороде, а одна — в Санкт-Петербурге.