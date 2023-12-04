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Белгородцы из разрушенного дома на Маяковского всё ещё не договорились о новом жилье

Белгородцы из разрушенного дома на Маяковского всё ещё не договорились о новом жилье

4 декабря 2023, 07:50
Фото: 1MI
Во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков обсудил процесс восстановления пострадавших из-за обстрелов ВСУ домов. Глава региона акцентировал внимание на доме по Маяковского, куда летом прошлого года упал обломок ракеты: собственники жилья не могу договориться о формате работ по сей день.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в пострадавшем из-за осколка ракеты дома на улица Маяковского проживали четыре собственника. Вопрос по восстановлению дома до сих пор не решён: дело в том, что все четверо не могут договориться между собой. Так, одна женщина проживает в Крыму, одна — в Белгороде, а одна — в Санкт-Петербурге.

Каждый хочет своё: кому-то дом в Крыму, кому-то — квартиру в Подмосковье, кому-то — восстановить дом в Белгороде. Проблема в том, что не можем начать только из-за того, что собственники не могут договориться между собой. Просил, чтобы решение на семейном совете приняли до конца недели. Потому что уже полтора года прошло — давно бы уже построили. Нужно пытаться убедить. Хотя понимаю, что там проблема больше семейная, чем организационная с нашей стороны.
Вячеслав Гладков

Глава региона также отметил, что даже в такой ситуации крайними для жителей всё равно будут главы регионов и областей, якобы бросившие людей. По этой причине к каждой ситуации нужно подходить внимательно и в индивидуальном порядке.

Напомним, что ночью 3 июля 2022 года над городом сработало ПВО. Удалось сбить три ракеты, но снаряд одной из них сдетонировал прямо в центре Белгорода — над жилыми постройками. Повреждения в результате получили 26 МКД, некоторые частные дома оказались полностью разрушенными.

Владельцы дома на Маяковского должны принять решение о новом жилье до конца года
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