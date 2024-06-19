ВСУ обстреляли Шебекино и ещё два населённых пункта в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:39
Updated Сегодня, 20:39
Вечером 19 июня под обстрел ВСУ попали Шебекино, Новая Таволжанка и Муром. В столице округа дрон-камикадзе взорвался на крыше склада коммерческого предприятия.
В Новой Таволжанке повреждения получила линия электропередачи. Без света на момент публикации остались жители сёл Шамино, Коровино, самой Таволжанки и частично Мурома.
В последнем взрывной волной разрушило постройку у частного дома. Ещё один дома пострадал после взрыва FPV-дрона — осколками посекло фасад и окна.
Пострадавших не было. Утром власти начнут подомовой обход территорий.