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Published Сегодня, 20:37

Modified Сегодня, 20:39

Updated Сегодня, 20:39

ВСУ обстреляли Шебекино и ещё два населённых пункта в белгородском приграничье

ВСУ обстреляли Шебекино и ещё два населённых пункта в белгородском приграничье

19 июня 2024, 20:37
Фото: Изображение Midjourney
Целью, кроме Шебекино, стали Новая Таволжанка и Муром, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 19 июня под обстрел ВСУ попали Шебекино, Новая Таволжанка и Муром. В столице округа дрон-камикадзе взорвался на крыше склада коммерческого предприятия.

В Новой Таволжанке повреждения получила линия электропередачи. Без света на момент публикации остались жители сёл Шамино, Коровино, самой Таволжанки и частично Мурома.

В последнем взрывной волной разрушило постройку у частного дома. Ещё один дома пострадал после взрыва FPV-дрона — осколками посекло фасад и окна.

Пострадавших не было. Утром власти начнут подомовой обход территорий.


Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино
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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА#FPV-дрон
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