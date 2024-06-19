«Люди в западне»: белгородцы требуют помочь оставшимся под обстрелами в приграничье

Некоторые грайворонцы смогли самостоятельно выбраться из села, однако сделать это не так просто: «Люди кричат о помощи. Кто-нибудь будет что-то делать? Почему ждут адресных заявок о вывозе, эвакуация не предусмотрена? Дроны атакуют. Нигде не пишут об этой ситуации, а если и пишут, то скупо — есть разрушения, и всё. И всё? Я с ребёнком выехала самостоятельно три дня назад. Люди в западне. Связи нет, газа нет», — возмутилась другая жительница.