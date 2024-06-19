«Люди в западне»: белгородцы требуют помочь оставшимся под обстрелами в приграничье

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Жители села Безымено Грайворонского городского округа продолжают писать в социальных сетях в надежде, что их проблему получится решить. По их словам, в населённом пункте уже на протяжении месяца отсутствуют мобильная связь, свет и газ.
Вы видели, какие отписки пишет глава Грайворонского округа людям? Он пишет, чтобы они оставили свои номера для обратной связи людям, у которых месяц нет сотовой связи!
жительница Грайворонского горокруга
Кроме того, практически ежедневно горят частные дома, которые, по словам местных жителей, никто не приезжает тушить.
Горят дома, сегодня уже пять домов сгорели, от администрации никакой помощи, а в сводках пишите, что повреждены. Куда нам ещё обращаться, чтобы нам помогли? В ПВР мы не хотим.
спросила одна из жительниц
Некоторые грайворонцы смогли самостоятельно выбраться из села, однако сделать это не так просто: «Люди кричат о помощи. Кто-нибудь будет что-то делать? Почему ждут адресных заявок о вывозе, эвакуация не предусмотрена? Дроны атакуют. Нигде не пишут об этой ситуации, а если и пишут, то скупо — есть разрушения, и всё. И всё? Я с ребёнком выехала самостоятельно три дня назад. Люди в западне. Связи нет, газа нет», — возмутилась другая жительница.
Над домами, утверждают жители, ежедневно кружат дроны, а некоторые из них садятся на участках без дальнейшей детонации.
В основном жители просят помочь им в этой ситуации, ведь, по их словам, даже в домах находиться стало небезопасно, но в ежедневных сводках будто игнорируется данная проблема. Некоторые белгородцы, судя по предоставленным фотографиям, даже направили свои обращения на имя президента России Владимира Путина, устав ждать помощи от местной власти.
На все жалобы белгородцев отреагировали в оперштабе Белгородской области, однако каждому из обратившихся поступил один и тот же ответ. Так, жителям сообщили, что оперативная обстановка действительно остаётся сложной, поэтому им предлагают размещение в ПВР. Другие вопросы белгородцев оставили без внимания.