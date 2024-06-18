В Белгороде вновь откроется ранее попавший под обстрел кинотеатр

Напомним, что с декабря 2023 года «Сити Молл» в Белгороде часто попадал под обстрелы и несколько раз приостанавливал свою работу. В очередной раз под удар ТРЦ попал 25 мая 2024 года. Тогда один из «прилётов» пришёлся по кровле над одним из кинозалов «Синема Парка». После этого кинотеатр не работал по техническим причинам.