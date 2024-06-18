bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Белгородский «Сити Молл» объявил о возобновлении работы кинотеатра «Синема Парк»

В Белгороде вновь откроется ранее попавший под обстрел кинотеатр

18 июня 2024, 15:49
Фото: freepik.com

Белгородский «Сити Молл» объявил о возобновлении работы кинотеатра «Синема Парк»

Пока одни белгородские кинотеатры закрываются, другие — открываются. На странице ТЦ «Сити Молл Белгородский» в соцсети появился пост о возобновлении работы кинотеатра «Синема Парк».

Торгово-развлекательный центр «Сити Молл» объявил о возобновлении работы кинотеатра «Синема Парк».

Белгородцы смогут посетить кинотеатр уже 19 июня. Работать «Синема Парк» будет ежедневно с 10:00 до 20:00.

Напомним, что с декабря 2023 года «Сити Молл» в Белгороде часто попадал под обстрелы и несколько раз приостанавливал свою работу. В очередной раз под удар ТРЦ попал 25 мая 2024 года. Тогда один из «прилётов» пришёлся по кровле над одним из кинозалов «Синема Парка». После этого кинотеатр не работал по техническим причинам.

Какое будущее ждёт закрывшиеся кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
То открыты, то закрыты: как под постоянными обстрелами живёт «Сити Молл» в Белгороде?В «Сити Молл» в Белгороде снова прилетел снаряд, но кафе в ТЦ вернулись к работеРазделение «Сити Молла Белгородского» на три здания привело к неясностям в суде
#Валерия Колесникова#Город#Кинотеатр#Новости Белгорода#Сити молл#Синема парк#Белгород
Подпишитесь
Из-за атаки БПЛА пострадал мужчина и 6 сёл остались без света в Белгородской области
Сегодня, 16:04
Отключение горячей воды в Белгороде: где ещё будет и когда ожидать?
Сегодня, 14:30
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Белгородские газовики оказывают поддержку участникам СВО и жителям приграничья
Сегодня, 10:36