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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Мэрия Белгорода думает над использованием имущества двух закрывшихся кинотеатров

Какое будущее ждёт закрывшиеся кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?

18 июня 2024, 12:20
Фото: bel.ru

Мэрия Белгорода думает над использованием имущества двух закрывшихся кинотеатров

В мэрии Белгорода Бел.Ру сообщили, что работают над вопросом использования «имущественных комплексов» двух закрывшихся кинотеатров «Победа» и «Радуга».

Кроме того, в апреле 2024 года между руководством ООО «Центр кино Победа» и мэром Валентином Демидовым прошла встреча. На ней обсудили вопрос дальнейшей деятельности кинотеатров. К чему конкретно привела встреча — в горадминистрации Бел.ру не уточнили.

Здания кинотеатров «Победа» и «Радуга» находятся в собственности Белгорода. Арендатором зданий является ООО «Центр кино Победа» — контракт подписан до 2 января 2031 года. По итогам 2023 года центр кино принёс области 1,57 млн рублей, городу — 332 тыс. рублей.

Тем не менее, в апреле стало известно о решении руководства кинотеатры закрыть. Причина — «достигшие пика» убытки. В марте из-за обстрелов деятельность кинотеатров была приостановлена на время. За этот период задолженность перед кредиторами увеличилась более чем на 1,5 млн рублей.

Директором кинотеатров «Победа» и «Радуга» является Сергей Пирожков. Кинотеатр «Победа» работал в Белгороде с 1960 года, а «Радуга» — с 1969-го.

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