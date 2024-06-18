Какое будущее ждёт закрывшиеся кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?

Тем не менее, в апреле стало известно о решении руководства кинотеатры закрыть. Причина — «достигшие пика» убытки. В марте из-за обстрелов деятельность кинотеатров была приостановлена на время. За этот период задолженность перед кредиторами увеличилась более чем на 1,5 млн рублей.