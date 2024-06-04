Он как кофе 3 в 1: «Сити Молл» в Белгороде состоит из разных зданий под одним адресом

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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МТРК «Сити Молл Белгородский» — это три отдельно стоящих здания, находящиеся под одним адресом — Белгородская область, посёлок Дубовое, улица Щорса, д. 64. Неожиданно из-за этого начались проблемы при определении размера арендной платы и в судебных разбирательствах.
В конце мая 2024 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение по спору «М.Видео» и «Сити Молла» об арендной плате. Из документов суда выяснилось, что торговый центр не одно здание, а три отдельных примыкающих друг к другу здания.
По кадастровой карте торговый центр располагается на трёх участках земли со своими кадастровыми номерами. Это подтверждает и решение арбитража Москвы. Основное здание площадью более 66 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию в 2010 году.
Второе здание — «Белое крыло» имеет площадь почти 19 тысяч квадратных метров. Третье строение — с мебельными магазинами. В решение суда нет площади этого здания, но по данным публичной кадастровой карты, она равняется 5,5 тысячи квадратных метров.
Приказом Минстроя России от 18.09.2017 № 1228 утверждены правила эксплуатации МФТК. Многофункциональным торговым центром может являться здание или группа зданий, связанных друг с другом с помощью планировочных приёмов.
Возможность сквозного прохода между зданиями не изменяет их статус как отдельно стоящих, считает суд. Так же у каждого здания есть собственные входы и выходы.
До декабря 2014 года присваивать разным зданиям схожего адреса было можно. «Сити Молл» получил свой адрес в июне 2010 и апреле 2014 года. В ноябре 2014 года вышло постановление правительства РФ «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», оно эту возможность упразднило.
По решению арбитража Москвы стало известно, что во всех зданиях энергия считается как в одном, так как тепло вырабатывает одна котельная. Но это также не доказывает то, что торговый центр является одним зданием.