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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:25

Жители грайворонского Безымено просят о помощи

«Почему нас все бросили?» Белгородцы из приграничья просят защиты

17 июня 2024, 11:21
Фото: 1MI

Жители грайворонского Безымено просят о помощи

Село Безымено Грайворонского городского округа регулярно подвергается атакам ВСУ. Жители просят о помощи и призывают ввести режим чрезвычайной ситуации.

Жители Грайворонского горокруга требуют помочь селу Безымено. По словам местной жительницы Елены, из-за постоянных атак дронов люди не могут сходить в магазин за хлебом. В селе нет света, газа и сотовой связи.

Разве мы заслужили такую жизнь? Мы вынуждены покинуть свои дома! Потому что устали прятаться в посадках, падать на землю, лишь бы пролетел и не убил! Почему не вводит власть режим ЧС? Почему людям нет никакой помощи? Где и за что скитаться людям? Люди остались без жилья, работы, как же жить дальше? Почему нас все бросили?
жительница Грайворонского горокруга

Елена также рассказала, что жители обращались к местным главам, но якобы получали лишь отписки. По словам жительницы горокруга, на места разрушений никто не выезжает уже более двух недель, но обещают приступить к восстановительным работам, как только оперативная обстановка улучшится.

Ситуацию прокомментировал глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Он предложил следующий вариант решения проблемы.

В данный момент жителям, покинувшим свои дома, предусмотрена компенсация в сумме 10 тысяч рублей за съём жилья на территории Белгородской области, для многодетной семьи эта сумма составит 15 тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию, собственнику жилья необходимо составить договор найма вместе с арендодателем жилья (собственником), написать заявление и отправить его в УСЗН по месту нахождения.
Геннадий Бондарев

Правда, в комментариях люди стали интересоваться у главы администрации, как на эти деньги можно позволить себе съём жилья, одежду, продукты и всё остальное.

Обращение поступило от ещё одной жительницы Безымено — Анастасии. Она рассказала, что дом её родственников полностью сгорел после атаки ВСУ. Пожар помогли потушить неравнодушные люди, потому что ни одна служба туда приехать не захотела.

«Напрашивается вопрос: почему на село Безымено всем стало вдруг всё равно? Почему никто не помогает защищать жильё, увозить вещи? Что сейчас делать людям, которые в таком возрасте, остались, можно сказать, без ничего?» — интересуется Анастасия.

Напомним, что несколько дней назад село Безымено в очередной раз подверглось атаке ВСУ. Под атаку дрона попал местный ДК и фельдшерско-акушерский пункт.

Последствия атак ВСУ в БезыменоПоследствия атак ВСУ в Безымено
Последствия атак ВСУ в БезыменоПоследствия атак ВСУ в Безымено
Последствия атак ВСУ в БезыменоПоследствия атак ВСУ в Безымено
Последствия атак ВСУ в БезыменоПоследствия атак ВСУ в Безымено
Последствия атак ВСУ в Безымено
Фото: Елена Шустрикова / страница Вячеслава Гладкова в ВК
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Безымено#Приграничье#Геннадий Бондарев#СВО
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