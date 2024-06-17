«Почему нас все бросили?» Белгородцы из приграничья просят защиты

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Жители Грайворонского горокруга требуют помочь селу Безымено. По словам местной жительницы Елены, из-за постоянных атак дронов люди не могут сходить в магазин за хлебом. В селе нет света, газа и сотовой связи.
Разве мы заслужили такую жизнь? Мы вынуждены покинуть свои дома! Потому что устали прятаться в посадках, падать на землю, лишь бы пролетел и не убил! Почему не вводит власть режим ЧС? Почему людям нет никакой помощи? Где и за что скитаться людям? Люди остались без жилья, работы, как же жить дальше? Почему нас все бросили?
жительница Грайворонского горокруга
Елена также рассказала, что жители обращались к местным главам, но якобы получали лишь отписки. По словам жительницы горокруга, на места разрушений никто не выезжает уже более двух недель, но обещают приступить к восстановительным работам, как только оперативная обстановка улучшится.
Ситуацию прокомментировал глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Он предложил следующий вариант решения проблемы.
В данный момент жителям, покинувшим свои дома, предусмотрена компенсация в сумме 10 тысяч рублей за съём жилья на территории Белгородской области, для многодетной семьи эта сумма составит 15 тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию, собственнику жилья необходимо составить договор найма вместе с арендодателем жилья (собственником), написать заявление и отправить его в УСЗН по месту нахождения.
Геннадий Бондарев
Правда, в комментариях люди стали интересоваться у главы администрации, как на эти деньги можно позволить себе съём жилья, одежду, продукты и всё остальное.
Обращение поступило от ещё одной жительницы Безымено — Анастасии. Она рассказала, что дом её родственников полностью сгорел после атаки ВСУ. Пожар помогли потушить неравнодушные люди, потому что ни одна служба туда приехать не захотела.
«Напрашивается вопрос: почему на село Безымено всем стало вдруг всё равно? Почему никто не помогает защищать жильё, увозить вещи? Что сейчас делать людям, которые в таком возрасте, остались, можно сказать, без ничего?» — интересуется Анастасия.
Напомним, что несколько дней назад село Безымено в очередной раз подверглось атаке ВСУ. Под атаку дрона попал местный ДК и фельдшерско-акушерский пункт.