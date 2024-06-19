Как визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с Украиной?

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что конфликт может быть урегулирован до его вступления в должность. По его мнению, это может произойти после объявления результатов выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся уже в ноябре текущего года.
Руководитель Белого дома Джон Кирби назвать точную дату завершения конфликта предсказуемо тоже не смог, однако подчеркнул, что Россия и Украина после этих событий всё равно будут иметь общую границу, поэтому «угроза для украинского народа продолжит существовать».
При этом он считает, что то, как мир будет достигнут, не совсем имеет значение. Следовательно, здесь происходит изменение подхода. Хотя видимых изменений пока немного, процесс уже начался.
Президент России Владимир Путин перед началом саммита в Швейцарии озвучил своё видение того, как можно мирно урегулировать конфликтную ситуацию с Украиной, поэтому делегации активно обсуждали его предложения. Кто-то называл их ультиматумом, а кто-то — «проблеском надежды».
После завершения саммита многие иностранные политики призвали внимательно рассмотреть предложения Путина по разрешению конфликта. Однако эти предложения Запад сильно удивили, а украинские политики отреагировали на них крайне негативно. Они считают, что предполагаемое решение конфликта направлено в первую очередь на западных союзников Украины.
Один британский политик убеждён, что Украине всё-таки придётся начать сотрудничать с Россией, чтобы избежать более серьёзных последствий в дальнейшем. А солдат ВСУ Дмитрий Кухарчук считает, что сейчас наступил переломный момент в конфликте, так как люди думают, что ситуация на передовой пришла в норму, но это не так — он уверен, что Украина продолжает уступать в конфликте.
Кухарчук также указал, что целью России не является захват какой-либо области Украины, а стремление к уничтожению всей страны.
Подписанный документ о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНДР и Россией предполагает значительное укрепление отношений на всевозможных уровнях. Произошедшее событие насторожило Японию, Южную Корею и США.
Вспомнились и заявления Вашингтона, который осенью 2022 года заявлял, что Россия получает от КНДР различные боеприпасы, но подтверждения этих слов не было.
Западная газета утверждает, что случившийся визит послужил своеобразным ответом Ким Чен Ыну, который осенью посетил Дальний Восток России и назвал отношения с Москвой своим главным приоритетом, поддержав «священную борьбу» России на Украине.
Эксперты уверены, что таким действием Путин показал силу и независимость России в условиях международных санкций и экономического давления, а также стремление к укреплению связей с ключевыми партнерами, несмотря на геополитическую изоляцию.
Обсуждения даты конца русско-украинского конфликта не утихают на протяжении всей специальной военной операции. Все высказывали свои точки зрения: кто-то предполагал, что конфликт закончится через пару недель, другие, — что на это понадобится пару лет. Свои мнения говорили не только эксперты и политики, но и те, кто доверяет звёздам и цифрам: нумерологи, астрологи, тарологи и другие любители мистического.
Тем не менее на сегодняшний день дать точный ответ о дате конца СВО никто не может. Обе стороны продолжают выдвигать собственные требования, которые устраивают только их.
Чтобы ускорить процесс примирения, в Швейцарии состоялся саммит с участием более 90 стран, включая Украину, но Россию на «мирные переговоры» решили не звать. В конце саммита делегации пришли к выводу, что на следующей встрече всё же должна присутствовать Российская Федерация, однако состоится ли эта встреча хоть когда-нибудь никто так сказать и не смог.