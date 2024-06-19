Как визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с Украиной?

Один британский политик убеждён, что Украине всё-таки придётся начать сотрудничать с Россией, чтобы избежать более серьёзных последствий в дальнейшем. А солдат ВСУ Дмитрий Кухарчук считает, что сейчас наступил переломный момент в конфликте, так как люди думают, что ситуация на передовой пришла в норму, но это не так — он уверен, что Украина продолжает уступать в конфликте.